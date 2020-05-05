Kabızlığa ne iyi gelir? Rezene çayının faydaları nelerdir?

Kabızlık ve hazımsızlık problemleri ramazanda sorun olan sağlık problemleri arasında yer alıyor. Peki, kabızlığa ne iyi gelir? Rezene hazımsızlık problemini çözüyor mu? Rezene çayı kabızlığı önlemesi ve öksürüğe iyi gelmesiyle biliniyor. Fakat aslında rezene çayını herhangi bir rahatsızlık olmasa da B, C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineralleri almak ve vücudu güçlendirmek için tüketilebileceği öneriliyor.

Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önler. Her yaş için şifa olan rezene çayı, gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı, hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılabilmektedir.

Halsizliğe faydalı olan rezene çayının bahar yorgunluğuna da iyi geldiği belirtiliyor.

Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önler. İftardan sonra 1 bardak tüketilebilir.

REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Önce su kaynatılır. Su kaynatıldıktan sonra azar azar eklenerek demlik veya cezvenin içinde kaynatılır. Kaynatılmış suyun içerisinde biraz bekletildikten sonra süzülüp içilir. Çocukların bir kahve fincanı yetişkinlerin ise bir su bardağı içmesi önerilir.

Emzirme dönemindeki kadınlar uzmana danışmadan rezene ürünleri tüketmemelidir. Ayrıca Safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı bulunanlara rezene çayı içmemelidirler.