Kabızlığa iyi gelen ev yapımı tarifler araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok zaman geçirmek birçok kişide özellikle kabızlık sorununa neden oldu. Peki, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin neden olduğu kabızlığa ne iyi gelir? İşte kabızlığa iyi gelen tarifler...



Sebze ve meyvelerin içeriğindeki lif, şikayeti olanlarda kabızlığı önleyici rol oynamaktadır. Bağırsak sorunu yaşayanlarda veya sıkıntılı dönemlerde sıklıkla yaşanan kabızlık için bir kase salata veya taze doğranmış meyveler bu rahatsızlığı kısa sürede geçirebilir. Fitoterapi uzmanları, yerelması, havuç, sarımsak, dereotu ve limonla hazırlanan salatanın müshil etkisi yaptığını dile getiriyor.

KABIZLIĞA ÇÖZÜM EV YAPIMI TARİFLER



Siyah erik şurubu

Elma, armut suyu karışımı (şekersiz posasıyla birlikte)

Kuru erik, kuru-kayısı, incir hoşafı (şekersiz, suyu ve posasıyla birlikte)

Öğütülmüş keten tohumu eklenmiş yoğurt veya kefir

Patates suyu, dilimlenmiş ananas karışımı

2-3 çay kaşığı öğütülmüş çemen otu tohumu

1-5 çay kaşığı keten tohumu

Karnıyarık tohumu (öğütülmüş veya kabuk olarak).

KABIZLIĞA ETKİLİ SALATA

Malzemeler:

500 gram yer elması

2 adet havuç,

Bir diş sarımsak

Bir limon suyu

Dereotu

Bir tutam deniz tuzu

Yapılışı:

Yerelmasını ve havucu küçük küçük doğrayıp salata tabağına alın. Üzerine dereotu doğrayın. Cam bir kasede limon suyu, sarımsak ve deniz tuzunu karıştırın. Bu hazırladığınız sosu salatamızın üzerine gezdirelim. Lezzetli ve sağlıklı bir salata elde ettik.