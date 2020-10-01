Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte kabak tatlısının püf noktası

Kabak tatlısı Hatay'ın yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Havaların serinlemesiyle kabak tatlısına ilginin arttığını söyleyen ustalar, kabak tatlısı tarifi verdi. İşte Hatay yapımı kabak tatlısının püf noktası ve malzemeleri...

DHA'da yer alan habere göre UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlıdan biri olan ‘kabak tatlısı’, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki restoran ve evlerde hazırlanmaya başlandı.

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Yörede ‘kış kabağı’ olarak bilinen sebzenin kabuğunun soyulduktan sonra, ince dilimler şeklinde kesilip, bir gece sönmemiş kireç kaymağının olduğu suda bekletilip, yıkandıktan sonra pişirilerek tatlandırılmasıyla elde edilen kabak tatlısı, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

Tercihe göre üzerine susam tahini, ceviz, Antep fıstığı ve muzla beraber ikram edilen kabak tatlısı, kentte, özellikle kış aylarında tüketilen tatlı olarak biliniyor.

KABAK TATLISININ PÜF NOKTASI

Kabakların özenle seçilmesinden tatlının hazır hâle gelmesine kadarki süreçte her aşamayı titizlikle yaptıklarını söyleyen kabak tatlısı ustası Sadık Fansa, tatlının içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını söyledi.

Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşı’ndaki işletmesinde yıllardır kabak tatlısı üretip satışını yaptıklarını belirten Fansa, kabak tatlısının püf noktası hakkında şunları söyledi:

"Tatlı için hazırladığım kabakları kireç suyuna yatırıyorum, bir gece kireç suyunda kalıyor. Daha sonra temiz su ile yıkıyorum ve haşlıyorum. Sonrasında ise sadece şeker ile pişiriyorum. Haşlama işlemi bu lezzeti yakalamada çok önemli çünkü kabak tadının kalmaması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar kısık ateşte pişiyor, kısık ateşte pişmesi farklı bir lezzet katıyor. Hatay'da kabak tatlısı yapımında kullanılan kabak, kış kabağıdır. Başka illerde ise bal kabağı kullanılıyor. Bal kabağı ile yapılan kabak tatlısı daha yumuşak oluyor, bizim kabak tatlımız daha çıtır olur.”

KABAK TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Kabak tatlısını sıkça tükettiklerini ve misafirlerine büyük bir keyifle ikram ettikleri bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu ise, "Kabak tatlısı yalnız başına tüketildiği gibi üzerine bazı süslemelere yapılarak da tüketilebiliyor. Mesela ceviz, Antep fıstığı ama biz buna bir şey daha ekledik. Muz ekliyoruz mesela, değişik bir spesiyal tatlı yaptık beğenildi. Kabak tatlısı her yönüyle güzel.” diye konuştu.

Kabak tatlısının beğenilerek tüketildiğini, ancak pandemi sürecinin satışları azalttığını dile getiren Fansa, kabak tatlısının kilosunu 18 TL’ye sattıklarını anlattı.

