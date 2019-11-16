En popüler kızartma: Kabak kabuğu kavurması nasıl yapılır?

Kabak ülkemizde çok sevilen ve sıklıkla tüketilen bir yemektir. Bu yemeğin birçok çeşidi olsa da en çok sevilen çeşidi kızartmadır. Herkes, “kabak kabuğu kavurması nasıl yapılır?” sorusunun cevabını merak etmektedir. Kabak sofralarımızı her mevsim süsleyen bir yemektir.

KABAK KAVURMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kabak kavurması, bizim çok severek yediğimiz bir sebze yemeği. Yapımı oldukça kolay vede çok lezzetli. Ana yemek olarak tüketilebileceği gibi, et veya tavuk yemeklerinin yanına yardımcı yemek olarak da yapılabilir. Yemeği pişirirken mümkün olduğunca kısık ateşte pişirmeye özen gösterirseniz, lezzetine doyamayacağınız bir kabak yemeği yapmış olursunuz.

3 adet küçük boy kabak,

1 adet soğan,

1 adet kırmızı kapya biberi,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

Yarım yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı pul biber,

Yarım çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı nane,

Tuz,

1 tutam maydanoz,

Yarım su bardağı su (et suyu da olabilir)