Tatlıda yeni soluk: Kabak helvası tarifi

Burdur bölgesinin nadide lezzetlerinden olan kabak helvası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Sofraları süsleyen “kabak helvası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü kabak helvası her yörece sevilen bir lezzettir.

BAL KABAĞI HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogrambal kabağı

600 ml.süt (3 su bardağı)

1,5 su bardağı toz şeker (250 gram)

10 adet kakule

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşı ğıgül suyu

3 yemek kaşığı sade yağ

BAL KABAĞI HELVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?