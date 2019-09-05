Tatlıda yeni soluk: Kabak helvası tarifi
Burdur yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan kabak helvası sadece Burdur’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Yapımı zahmetli olsa da birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. “Kabak helvası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Burdur bölgesinin nadide lezzetlerinden olan kabak helvası herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Sofraları süsleyen “kabak helvası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü kabak helvası her yörece sevilen bir lezzettir.
BAL KABAĞI HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilogrambal kabağı
- 600 ml.süt (3 su bardağı)
- 1,5 su bardağı toz şeker (250 gram)
- 10 adet kakule
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 yemek kaşı ğıgül suyu
- 3 yemek kaşığı sade yağ
BAL KABAĞI HELVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Kakulelerin yeşil dış kabuğunu açın ve içindeki çekirdek gibi görünen koyu renkli tohumlarını çıkartın. Kakule tohumlarını havanda inceltin.
- Temizlenmiş bal kabağı dilimlerini rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
- Helvayı pişireceğiniz yapışmaz kaplı yayvan bir tencereye rendelenmiş bal kabağı, süt, toz şeker, kakule tohumları ve tarçını alın.
- Arada karıştırarak orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağı açık olarak yüksek ateşte, helva sütü çekene kadar pişirin. Ara ara karıştırın.
- Helva sütü çekip koyu bir kıvam aldığında gül suyu ve sade yağı ekleyin. Sade yağ eriyene kadar karışımı 1-2 dakika daha ocakta tutun.
- Yağ tamamen eriyip helvanın kıvamı koyulaştığında ocaktan alın. Tencerenin kapağını kapatın. Üzerini bir örtüyle örterek yarım saat demlenmeye bırakın.
- Helvayı ılık ya da soğuk olarak kırılmış kaju fıstıklarıyla birlikte servis yapın.