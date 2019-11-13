Johnny Depp hayranları çılgına döndü: Amber Heard'a tepkiler büyük

Johnny Depp hayranları Change.org’da “Amber Heard’ı Aquaman 2’dan Çıkarın” başlıklı bir imza kampanyası açtı.

İmza kampanyasında asıl Amber Heard’ın aile içi şiddet uygulayan kişi olduğunu da iddia edildi.

Depp’in açtığı başka bir davada Amber Heard’ın Aquaman’deki rolünün bahsi geçtiği iddia edilmiş, dava kapsamında Depp’in eski Warner Bros. Başkanı Kevin Tsujihara’dan Heard’ı Aquaman kadrosundan çıkarmasını ve oyuncunun başka Warner Bros. filmlerinde yer almasını engellemesini istediği ileri sürülmüştü.

Heard’ın Washington Post için aile içi şiddetin kurbanı olmaya ilişkin kaleme aldığı yazının ardından Depp, Heard’a 50 milyon dolarlık (yaklaşık 300 milyon TL) hakaret davası açmıştı. Depp, çıkarımların kendisini karalamaya yetecek kadar güçlü olduğunu iddia etmişti.

Depp hayranları Kaptan Jack Sparrow rolünün Depp’e geri verilmesini talep eden bir imza kampanyası da başlatmıştı. Disney, Depp’i resmi olarak Karayip Korsanları serisinden kovmamış ya da Deep’in serideki geleceğine dair bir açıklama yapmamıştı.