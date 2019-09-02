Büyüleyici efsanelerin tarihi: Japon Mitolojisi

Japon Mitolojisi, 2 olayla başlamıştır. Biri tanrıların diğeri ise Japonya'nın oluşumu ile ilgilidir. Akılda tutulamayacak kadar fazla tanrıya sahip olunan bu mitolojide ilk tanrılar Gök Tanrısı İzanagi ve Yer Tanrıçası İzanami'dir. İzanagi ve İzanami ilk olarak yeryüzündeki kara parçasını yaratmış ve bu adalara yerleşip diğer tanrıları doğurmuşlardır.

JAPON MİTOLOJİSİ TARİHİ

Japon mitolojisi, eski Japon mitleri, efsaneleri ve inançlarıdır.

Günümüzde genellikle ana akım olarak bilinen Japon mitleri Kojiki, Nihon Shoki ve bazı tamamlayıcı kitaplara dayanmaktadır. Kojiki Japonya'nın mitleri, efsaneleri ve tarihi hakkındaki en eski metinlerdir. Shintoshu ise Budist bakış açısıyla Japon tanrılarının kökenini açıklamaktadır.

Japon mitolojisinde bir önemli mit de Japonya İmparatorluk Ailesi'nin Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan geldiğidir. Ancak 1945 yılında Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin ardından İmparator Hirohito bu iddiadan vazgeçmiştir.