İzmir köftesini bu tarifle denediniz mi?

Ege bölgesinin nadide lezzetlerinden olan İzmir köfte herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “İzmir köfte nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü İzmir köfte her yörece sevilen bir lezzettir. İzmir denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan İzmir köfte lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

İZMİR KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet patates

4 adet yeşilbiber

2 adet domates

KIZARTMAK İÇİN:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

KÖFTESİ İÇİN:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi ya da galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığıayçiçek yağı

1 tatlı kaşığıdomates salçası

2 adetrendelenmiş domates

2 su bardağısıcak su

1/2 çay kaşığıtuz

İZMİR KÖFTE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kıyma harcını, iyice özleşmesi için buzdolabında 15- 20 dakika beklettikten sonra köfteleri hazırlayın.

İZMİR KÖFTE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Dilerseniz fırının fansız programında tepsinin üzerini alüminyum folyo örterek 180 derecede de pişirebilirsiniz.

İZMİR KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?