İzmir köftesini bu tarifle denediniz mi?

Ege bölgesinin nadide lezzetlerinden olan İzmir köfte herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “İzmir köfte nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü İzmir köfte her yörece sevilen bir lezzettir. İzmir denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan İzmir köfte lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
İZMİR KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 4 adet patates
- 4 adet yeşilbiber
- 2 adet domates
KIZARTMAK İÇİN:
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
KÖFTESİ İÇİN:
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 3 yemek kaşığı bayat ekmek içi ya da galeta unu
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
SOSU İÇİN:
- 2 yemek kaşığıayçiçek yağı
- 1 tatlı kaşığıdomates salçası
- 2 adetrendelenmiş domates
- 2 su bardağısıcak su
- 1/2 çay kaşığıtuz
İZMİR KÖFTE TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Kıyma harcını, iyice özleşmesi için buzdolabında 15- 20 dakika beklettikten sonra köfteleri hazırlayın.
İZMİR KÖFTE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Dilerseniz fırının fansız programında tepsinin üzerini alüminyum folyo örterek 180 derecede de pişirebilirsiniz.
İZMİR KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu oval bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurun.
- Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayıp, bastırarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri servis tabağına dizerek bekletin.
- Kabuğunu soyduğunuz patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın. Sap kısımlarını kestiğiniz yeşil biberleri, uzunlamasına kesin ve ortadan ikiye bölün.
- Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Sırasıyla; patates dilimlerini ve köfteleri renk alana kadar kızartın. Fazla yağlarını bırakması için; kağıt havlu serili bir servis tabağına çıkartın.
- Sos için; ayçiçek yağını kızdırın. Domates salçasını 2- 3 dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Kavrulan domateslere sıcak suyu ve tuzu ekledikten sonra 3- 4 dakika kadar kaynatın.
- Köfte ve patates dilimlerini fırın tepsisine sırayla dizin. Aralarına domates ve yeşil biber dilimlerini yerleştirin.
- Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.