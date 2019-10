İvana 'Sert' konuştu: En fazla eksiğimiz sanatçılarda

Aksam.com.tr

Modaya olan ilgisi ve çalışmaları ile ün kazanan İvana Sert aksam.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. İvana Sert, sanatçılarla ilgili, “Kardashian ailesi modanın akışını bozdu. Bu aile tüm dünya tarafından takip edilip örnek alınıyor. Bu üzücü bir şey Çünkü doğallaşmaktan uzaklaştık.” diye konuştu.

“İNSANLARA HER BAKTIĞIMDA ONLARI RÖNTGEN GİBİ ÇEKİYORUM”

Her şey bir ihtiyaç ve nedenlerden doğar bir anlamda Neden modaya ilgi duydun?

Çocukluktan gelen bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Modanın benim için aşk gibi bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Küçüklük anımı paylaşayım seninle Annemin kıyafetlerini küçükken makasla kesip biçerdim. Çok uğraşırdım kıyafetlerle O yaşlarda bile farklı tarzlar ortaya çıkarma peşindeydim diyebilirim. Değişikliği ve farklılığı seven bir yapım var. Bu tutku küçüklükten gelen bir duygu Zamanla geçtikçe de bu duygunun profesyonelleştiğini söyleyebilirim. Senelerce çalışarak bu sevgiyi ve tutkuyu profesyonel hale getirdim. Artık moda benim için yaşam tarzı Uzak kalsam yaşayamam sanırım. İnsanlara her baktığımda onları röntgen gibi çekiyorum. “Kim ne giymiş, nasıl bir stili var?” diye (gülüyor)

“MODAYA UYGUN GİYİNMENİN SIRRI, KENDİNİ TANIMAKTAN GEÇİYOR”

Her moda tarzının herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Büyük modacılar her yıl dünya markalarından trendleri belirliyorlar. Biz o trendleri günlük hayatımıza dahil ediyoruz. Her zaman söylediğim sözün arkasındayım. Hepimiz trendlerin kurbanı olmamalıyız. Yaşımıza, tenimize, saç rengimize kısacası kendimize en uygun kıyafetleri giymemiz gerekiyor. Modaya uygun giyinmenin sırrı kişinin kendini, kendi vücudunu tanımasından geçiyor her şeyden önce Bu gerçekleşince zaten insan bir şekilde modaya uygun tarz belirlemiş oluyor. Ama tamamen trendlere kurban olmak, saplantı haline getirmek, sadece trend diye, kendine yakışıyor mu diye bakmadan uygulamaya çalışmak doğru değil. Kusurları kapatmak, güzel yerleri ön plana çıkarmak önemli bu noktada

“EKSİKLERİMİZ EN FAZLA SANAT DÜNYASINDA”

Toplumda farklı meslek grupları var. Hangi meslek grupları için bir stil danışmanına olmazsa olmaz ihtiyaç var?

Herkesin kendine has tarzı, stili ve gözleri var. Ondan dolayı herkesin stil danışmanına ihtiyacı olduğunu söyleyemeyiz. Ben her zaman minimalizm taraftarıyım. Eğer modayla çok içli dışlı değilsen, bilmiyorsan, daha sade giyinmek fark yaratır. Kombin yapmayı, iyi giyinmeyi bilmiyorsan sadeliği tercih etmek kişiyi güzel gösterir her zaman. Bu hep böyledir. Doğru, gözü çok yormayan kombin yapmak çok önemli Şık ve tarz görünmek herkesin isteğidir. Herkesin modayla ilgili kendi görüşü vardır. Benim kuralım her şeye çok karışmamak, karıştırmamak Hangi meslek grupları sorusuna gelince Kesinlikle sanat dünyasında böyle bir eksiklik var. Sanatçıların stilistlerle çalışmaları çok önemli Belki de güzel ve şık görünmek en çok onlar için önemli Sanatçılarımızın, -şarkıcılarımız özellikle- kendi tarzını, giydiği kıyafetleri profesyonel kişilerin oluşturması gerekiyor. Eksiklerimiz en fazla sanat dünyasında bence

Kariyerinizin başlarında veya geçmiş zamanlarda giymek istemediğiniz ama giymenizi istedikleri kıyafet oldu mu?

Tabii ki oldu. Ben zaten 16 yaşında mankenlik mesleğine başladım. Orada zaten sormuyorsunuz giyeceklerinizi Onlar da size sormuyorlar. Tasarımcı kendi fikrine göre karar veriyor. Tabii ki çok zaman oldu. İstemediğim kıyafetler giymek zorunda kaldım.

İvana Sert’i başarılı buluyor musunuz?

Kendimi başarılı buluyorum. Artık İvana Sert bir marka oldu. İyi bir marka olduğunu düşünüyorum. Sadece yaptığım işlerden dolayı değil ama Kendi tarzım, tavrımda aynı zamanda bu markanın kaliteli ve uzun süreli sürmesini sağladı. Çünkü bir anda markanıza zarar verebilirsiniz yanlış bir hareketle Bundan dolayı marka yönetimi ve markanın gücü hayli önemli Disiplin ve çalışırken kendinizden yüzde 100 hatta yüzde 1000 vermek bu başarının sırları arasında yer alır. Örnek bir hayat ile sağladığım pozisyonu sürdürebilmek esas gayem diyebilirim.

Hangi mevsim size daha çok hitap ediyor? Yaz insanı mısınız, kış insanı mısınız?

Yaz insanı diyebilirim kendime Yazlık kıyafetleri daha çok severim. Çünkü daha rahat oluyor. Mayo tasarımcılığı da yaptım zamanında Bikini ve mayolardan dolayı yazı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Özellikle beach’ler için özel tasarımlar çok ilgimi çeker. Kışın da moda anlamında güzellikleri var fakat ben genel olarak yüzmeyi, su içinde olmayı çok seven bir kadın olduğum için yaz insanı diyebilirim kendime Ayrıca akrep burcu olduğumu da belirteyim. Benim hayatımda çok önemli yaz yani

“NE KADAR SADEYSENİZ, O KADAR İYİ”

Herkesin üzerine yakışanı giydiğini düşünürsek rüküş kime, nasıl giyinene denir?

Hangi rüküş kişiler, nasıl rüküş oluyoruz? Şöyle aslında Kombinini düzgün yapamadıysan, çok göz yorucu olduysan, rujuna göre giyinmediysen rüküş olabiliyorsun. Kendini ve vücudunu tanımak çok önemli stil sahibi olmak için Hep diyorum. Ne kadar sadeyseniz, o kadar iyi Küçük aksesuarlar her zaman sizi zenginleştirebilir. O zaman rüküş olma riskine giremiyorsunuz haliyle Yaptığınız kombinlerin her zaman dengeli olması gerekiyor.

“BU AİLE MODANIN AKIŞINI ÇOK BOZDU”

Moda üzerine kendilerini geliştirmek isteyen, bu alana ilgi duyanlara vereceğiniz tavsiyeler neler olur?

Her dönem bir moda vardı. 60’lar, 80’ler, daha öncesi Semboller, moda trendleri, moda çizgileri vardı. Şu anda çok karışık bir dönemde yaşıyoruz. Kardashian ailesini biliyorsun. Maalesef Amerika’da moda üzerinde baskın kalan bu aile tüm dünya tarafından takip edilip örnek alınıyor. Bu üzücü bir şey Çünkü doğallaşmaktan uzaklaştık. Moda yapay hale geldi. Birbirinden bağımsız, saçma sapan kıyafetleri kombin yapmak ve bir araya getirmek oldukça yanlış. 60’larda ince belli olmak, 80’lerde geniş atkılar, 90’larda kotlar vardı. Bu dönemde bu aile modanın akışını çok bozdu. Şu anda moda trendlerinin olmadığını düşünüyorum. Her şey karmakarışık hal aldı. Göz önünde olan kişileri idol olarak almasınlar. Doğru değil. Dar taytların altında ince topuk sandalet giymek çok saçma Hiçbir zamanda moda olmaz bu Son 10 senede böyle yanlışlar oldu. Bir farklılık ve zevk söz konusu değil bana göre Kalıcı hale gelebilecek bir trend kalmadı diyebilirim. Mesela 2030’a gelindiğinde 2020 trendleri sorulunca oldukça yapay olduğu daha net anlaşılacaktır. Son 10 sene biz modada ne gördük diye birisi bana sorarsa cevabım sadece ‘karmakarışık’ olur.