İstenmeyen yağlar yüzdeki yaraları iyileştiriyor!

İstenmeyen yağlarınızın vücudunuzu şekillendirmek için işe yarayacağını hiç düşündünüz mü? Gelişen tıbbi yöntemlerle günümüzde bu mümkün. Yağ enjeksiyonu, yani bir yerden alınan yağ hücrelerinin iğne ile başka bir bölgeye enjekte edilmesiyle vücudumuzdaki yağları artık işe yarar hale getiriyoruz.

Vücudumuzdaki şekilsiz bölgeye genellikle karın bölgesinden aldığımız yağları enjekte ediyoruz. Verilen yağ hücreleri yeni yerlerinde yaşamaya devam edip o bölgede bir dolgu maddesi görevi görür. Yağ enjeksiyonunun başarısı verilen hücrelerin yaşamaya devam etmesine bağlı. Eğer verilen hücreler ölürse birkaç hafta sonra bütün dolgu etkisi ortadan kalkar. Kısaca ölü yağlar erir.

KESİ VE DİKİŞ YOK

Yağ enjeksiyonu yapmanın birçok değişik tekniği ve aleti var. Temel olarak yağlar özel liposuction enjektörleri ile alınıyor ve başka bir enjektöre aktarılarak yeni yerlerine enjekte ediliyor. Her iki safhada da lokal anesteziyle kesi ve dikişsiz işlem gerçekleştiriliyor. Bu işlemin başarılı olması tamamen kullanılan aletlere ve tekniğe bağlı. Geçtiğimiz yıllarda verilen yağlar büyük oranda erirdi. Ancak son birkaç senede ciddi bir ilerleme oldu ve artık verilen yağların tutma ihtimali ciddi olarak arttı. Kullandığımız yeni nesil iğnelerin içerisi özel hazırlanmış ve altın kaplı. Amaç kanülün içerisinde olabilecek metal çapakları düzeltmek ve hücrelere en az zarar verecek alaşımla, yani altın ile yüzeyi kaplamak. Alınan hücrelerin hava ile temas etmemesi, yağların verildiği enjektörlerin boyutları, uyguladığınız basınç gibi birçok ayrıntı da var. Ama asıl önemli olan kullanılan aletlerin uluslararası standartlarda olması.

EN ÇOK YÜZ TERCİH EDİLİYOR

Yağ enjeksiyonu sıklıkla yüz bölgesinde kullanılıyor. Özellikle bazı kazalardan sonra yüzde meydana gelen hasarlarda yağ enjeksiyonu büyük başarı sağlıyor. Örneğin alın, elmacık kemiği bölgesinde bir çöküklük oluşmuşsa bu yöntemle hastaya dolgu yapılabiliyor. Estetik açıdan ise çok ince dudakları kalınlaştırmak, ağız kenarındaki derin kırışıklıkları doldurarak yok etmek, düşük elmacık kemiklerini dolgunlaştırmak hatta başımızla orantısız şekilde küçük olan alt çeneyi büyütmek amacıyla bir miktar yağ enjekte edilebilir. Kendi yağımızla daha önce yapılmış ve çöküklüklere sebep olmuş liposuction deformitelerini düzeltmek amacıyla da sıkça kullanılıyor. İşlem hastaya çok acı vermeden rahat şekilde uygulanıyor. Ancak mutlaka işlemin bir ameliyathane ortamında yapılması gerekiyor. Yağın alınması ve istenilen yere uygulanması toplam

1 saat sürüyor. Düşük de olsa enfeksiyon olabilir. Bu durumda o bölgede küçük apseler görülebilir. Tedavi olarak antibiyotik ve pansuman yeterli olacaktır. En sık ortaya çıkabilecek problem yağların erimesi olacaktır. Verilen yağlar daima homojen olarak eridiği için asimetri görülmesi çok nadirdir. Yağların erimesi herhangi bir sağlık problemi de çıkarmaz ve işlem istenirse tekrar edilebilir.

OP. DR. BiLGEHAN AYDIN