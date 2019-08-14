İstenmeyen dövmeden kalıcı olarak kurtulun!

Dövme sildirmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. İstenerek yapılan dövmeler, bir zaman sonra pişmanlık gibi nedenlerle istenmeyen bir durum haline gelebiliyor. Pek çok kişi dövmelerini sildirmek istese de buna cesaret edemeyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Lazer teknolojileri pratik uygulamasıyla artık istenmeyen kalıcı dövmelerin silinmesini sağlıyor. Dövmelerin büyüklüğüne göre birkaç seansla oldukça etkili sonuçlar alınıyor.

İSTENMEYEN DÖVMELER İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dövme silme için en uygun yöntem lazer uygulamasıdır. Farklı dalga boylarındaki lazer sistemlerinin kombine olarak kullanılması sonucu artık istemediğiniz dövmeleri silmek daha kolay. Dövme silme işleminde kullanılan lazer sistemi ile lazer enerjisi derinize zarar vermeden, deri içindeki renkli pigmentlere ulaşır. Dövme pigmentlerinin lazeri emmesi sonucu oluşan ses ve ışığın etkisiyle pigmentler parçalanır. Vücudun savunma sistemi küçük parçalara ayrılmış dövme pigmentlerini daha kolay yutar, yok eder ve vücuttan uzaklaştırılır.

Dövme silme güvenle uygulanan bir yöntem olsa da cildin yapısal özelliklerinde değişiklikler olabilir o nedenle dikkat edilmelidir. Bazı kronik hastalıklarda, hamilelerde, emziren kadınlarda, cilt ve deri hastalığı bulunan kişilerde, açık yara üzerinde, göz çevresine tedavi uygulamaktan kaçınmak gerekir.

Tedavi öncesi doktor tarafından ayrıntılı muayene yapılır, sonrasında tedaviye uygunluğuna karar verilir ve uygun tedavi protokolü oluşturulur. Dövmenin yapısı, rengi ve büyüklüğüne bakılır. Uygulama hijyen şartlarına uygun poliklinik ortamında doktor tarafından yapılmalıdır. Lazerle dövme silme her mevsim yapılabilir. Eğer uygulama yazın yapılacak ise, seans sonrasında hasta kendini güneşten korumalıdır.

Geçici bir süre ile hafif ödem, kızarıklık, kabuklanma görülebilmektedir. Uygulama sırasında hastadan hastaya değişmekle birlikte çok düşük bir ağrı hissedilmektedir. Ağrıyı azaltmak için uygulama alanını anestezi kremlerle uyuşturmak ve işlem sırasında soğuk hava ile tedavi alanını soğutmak ağrı hissini azaltmaya yardımcı olur. Yeni teknoloji lazerlerle yapılan tedaviler de kalıcı bir leke ya da yara izi görülmemektedir.



Sonuç olarak Lazerle dövme silme tedavisinde en önemli husus, dövmenizden hijyen şartlarına uygun poliklinik ortamlarında ve doktor tarafından uygulanan bir tedavi ile kurtulmaktır.