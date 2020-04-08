İşte vücut direncini artıran vitamin deposu: Smoothie

Popüler içecekler arasında yer alan smoothie tarifi araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinde çok tüketilen zerdeçal, bal, portakal gibi ürünlerin olduğu smoothie, tam bir vitamin deposu. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, ALEM Dergisi’nde bağışıklık güçlendirici, leziz bir smoothie tarifi paylaştı. İşte vücudu ayağa kaldıran smoothienin yapılışı…

SMOOTHİE İÇİN MALZEMELER



200 ml kefir

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet havuç

1 adet portakal

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı bal

2 tam ceviz veya 5 adet badem

SMOOTHİE YAPILIŞI



Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız karışımı bardağa boşaltın.