İşte ruh ikizini bulmaya yardımcı olan aşk testi

Evleneceği kişiyi seçerken doğru insanı arayanlar İnternette aşk testlerine göz atıyor. Aşk ve ilişkiler konusunda kafası karışık olanlar ruh ikizini merak ediyor. İşte size aşk hayatınıza ipucu olacak bir test…

RUH İKİZİ TESTİ

Aşağıdaki 10 ifadeyi 1 ile 7 arasında puan vererek değerlendirin (1 hiç katılmıyorum, 7 ise tamamen katılıyorum ölçüsünü ifade ediyor)

1.Romantik bir ilişkinin başarısı esas olarak iki kişinin birbiri için "doğru" insan olup olmamasına bağlıdır.

2.Henüz karşılaşmadığım ama benim için mükemmel (veya mükemmele yakın) bir insan vardır.

3.Evliliklerde birçok insan, eşiyle derin bir yakın ilişki keşfeder (inşa eder fikrine zıt olarak).

4.Evlendikten sonra eşimle tutkulu bir aşk yaşamamız benim için çok önemli.

5.Tutkulu bir aşk yaşamadığım insanla evlenemem.

6."Doğru insan" diye bir şey yoktur.

7.Eşim olacak insanın tanıştığım en muhteşem insan olması lazım.

8.Mükemmel uyum beklentisiyle eş arayan insanlar boşa zaman harcıyor.

9.Birçok evliliğin başarısız olmasının nedeni iki insanın birbiri için uygun olmamasından kaynaklanıyor.

10.İnsanlar arasındaki yakınlık hissi önceden oluşmuştur.

Şimdi puanlamaya gelelim: Önce 1,2, 3, 4, 5, 7, 9 ve 10. ifadeler için verdiğiniz (1'den 7'ye kadar) puanları toplayın. 6 ve 8. ifadelere verdiğiniz yanıtların her birini 8 rakamından çıkarın ve elde ettiğiniz yeni sayıları o soruların yanıtı olarak alın. Örneğin, 6 veya 8. sorudan birine "6" yanıtını vermişseniz bunu 8 rakamından çıkarınca 2 kalır. İşte bu rakamı diğer soruların toplamına ekleyin. Her iki soru için aynı işlemi yaptıktan sonra elde ettiğiniz toplamı, ortalamayı bulmak için 10'a bölün (10 soru olduğu için). Bu şekilde ortalama skorunuzu bulmuş olursunuz. (Test kaynak: BBC)