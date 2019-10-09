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  3. İstanbul'da Mercedes-Benz Fashion Week coşkusu!

İstanbul'da Mercedes-Benz Fashion Week coşkusu!

İstanbul'da Mercedes-Benz Fashion Week coşkusu!

Modayı yakından takip edenler İstanbul'da Mercedes-Benz Fashion Week coşkusu yaşıyor. Her yıl iki defa, uluslararası moda takvimi doğrultusunda moda haftasına yönelik kutlamalar yapılıyor. Bu senede görkemli bir organizasyonla moda trendleri belirleniyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dün Natalie Kolyozyan’ın defilesi ile açılış yaptı. Akşam partileri ve ertesi sabah dinlencelerini harmanlayan ‘Saturday Nigt or Sunday Morning?’ adını taşıyan koleksiyon modaseverlerle buluştu.

Gündüz kuşağında Önder Özkan’ın mini defilesi ve ardından Raşit Bağzıbağlı’nın defilesiyle devam etti. Niyazi Erdoğan 10’uncu yılına özel bir sergi düzenlerken, Özlem Süer ise moda haftasının ilk gününün kapanışını gerçekleştirdi.

Her yıl iki defa, uluslararası moda takvimi doğrultusunda düzenlenen moda haftasının bu yıl ki teması ise Together… Etkinlikte endüstrinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra, yetenekli genç tasarımcılar da ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Bu yıl etkinlik, marka ve tasarımcıların ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonlarının yanı sıra günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, konuşmalar ve paneller yer alacak.

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