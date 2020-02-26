İstanbul'da çocukla hangi müzeler gezilir?

Aileler özellikle hafta sonu ve yaz tatillerinde çocuklarıyla gezilebilecek yerleri araştırıyor. Bu anlamda kültürel zenginliği ile ön plana çıkan İstanbul’da çocukla gezilebilecek birçok müze bulunuyor. İstanbul’u çocuklarına anlatmak ve çocuklara tarihi sevdirmek için müze gezmeyi tercih edenler hem eğleniyor hem de çocukların dikkatini çekmeyi başarıyor.

OYUNCAK MÜZESİ

Oyuncaklar hangi çocuğun dikkatini çekmez ki… Antikacılardan ve açık arttırmalardan satın alınan oyuncaklarla kurulan müzede birçok nostaljik oyuncak yer alıyor. Dolayısıyla çocuğunuzla yapacağınız bu gezi hem sizi geçmişe götürecek hem de teknoloji çağında olan çocuğunuzun dikkatini çekecek.

UÇURTMA MÜZESİ

Uçurtma deyince hemen hemen her çocuk heyecanlanır. Bu müze aynı zamanda rengârenk uçurtmalarla geçen bir çocukluğu olan anne babaların da dikkatini çekiyor. Uçurtma atölyesi de olan müzede çocuğunuzla hafta sonu için iyi bir etkinlik olabilir.

MİNİATÜRK

Miniatürk, İstanbul’da ailelerin çocuklarla gezmeyi tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Türkiye’nin hemen hemen bütün tarihi ve önemli yerlerinin bir arada olduğu Miniatürk’te bunlar dışında çocukların vakit geçirebileceği park ve oyun yerleri de bulunuyor.

DENİZ MÜZESİ

Anne babalar için en önemli şey çocuğun ilgi alanını bilmektir. Eğer çocuk denize, denizcilik malzemelerine, gemilere ilgi duyuyorsa bu müze tam size göre. Kayıkların, gemilerin olduğu denizcilikle ilgili geniş koleksiyona sahip bir müze.

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Her çocuğun karakteri farklı. Bazı çocuklar müziğe ilgi duyarken bazı çocuklar resme ve heykele ilgi duyuyor. Özellikle sanata ilgi duyan bir çocuğunuz varsa bu müze tam size göre.

BARIŞ MANÇO MÜZESİ

“Çocuğumu gezdirirken bende eğleneyim” diyorsanız ve Barış Manço hayranıysanız bu müze de gezebileceğiniz listede yer alabilir. Barış Manço’nun eşyalarıyla dolu olan müzeyi onun şarkıları eşliğinde gezebilir, çocukluğunuza geri dönebilirsiniz.