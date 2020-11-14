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14 Kasım 2020 Cumartesi 16:47 | Son Güncelleme:

İştah azaltıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor

İştah azaltıyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Mate bitkisi son yıllarda sık tüketilmeye başlandı. İştah azaltan bitki özellikle kilo vermek isteyenlerin tercihi oluyor.

Mate bitkisinin faydaları araştırılıyor. Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik göstermesinin yanı sıra kötü kolesterolü düşürmeye yarayan mate bitkisi, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, mate bitkisinin faydalarını şöyle sıraladı:

“İçeriğinde yüksek oranda kafein barındıran mate bitkisi, bu sayede uyarıcı ve termojenik özellik gösteriyor. Potasyum, magnezyum ve manganezden de zengin olan bitki, kötü kolesterolün düşmesine, iştahı azaltarak ve yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeye yarıyor, romatizmaya ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Doğal hücre yenileyici özelliği olan bitki, cildi tazeleyici ve canlandırıcı özelliklere de sahip.”

Güler, sıcak suda 1-2 dakika demlendikten sonra mate yaprağının tercihe göre sade, sütlü veya limonlu tüketilebileceğini söyledi.

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