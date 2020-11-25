25 Kasım 2020 Çarşamba 17:01 | Son Güncelleme:
Ispanaklı boraninin yapılışı! Süzme yoğurt ile ıspanaklı borani tarifi
Ispanaklı borani yaparak kış sebzesi olan ıspanağı en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. Ispanaklı borani için malzemeler oldukça basit. İşte ıspanaklı borani tarifi ve malzemeleri...
Ispanaklı boraninin yapılışı merak ediliyor. Hem öğle hem de akşam yemeğinde yapabileceğiniz ıspanaklı borani sadece 5 malzemeden yapılıyor. Tek yapmanız gereken ıspanağı güzelce haşlamak ve yoğurdunu eklemek. İşte pratik ıspanaklı boraninin yapılışı...
ISPANAKLI BORANİ MALZEMELERİ
400 gram ıspanak
4 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
400 gram süzme yoğurt
Yeteri kadar tuz
ISPANAKLI BORANİNİN YAPILIŞI
Kıyılmış ıspanağı haşlayıp, fazla suyunu iyice süzün. Renginin koyulaşmasını önlemek için tuzlayın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile karıştırıp, ıspanağa ilave edin. Süzme yoğurt ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, dereotu ile süsledikten sonra servis yapın.