Ispanaklı boraninin yapılışı! Süzme yoğurt ile ıspanaklı borani tarifi

Ispanaklı boraninin yapılışı merak ediliyor. Hem öğle hem de akşam yemeğinde yapabileceğiniz ıspanaklı borani sadece 5 malzemeden yapılıyor. Tek yapmanız gereken ıspanağı güzelce haşlamak ve yoğurdunu eklemek. İşte pratik ıspanaklı boraninin yapılışı...



ISPANAKLI BORANİ MALZEMELERİ

400 gram ıspanak

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

400 gram süzme yoğurt

Yeteri kadar tuz

ISPANAKLI BORANİNİN YAPILIŞI

Kıyılmış ıspanağı haşlayıp, fazla suyunu iyice süzün. Renginin koyulaşmasını önlemek için tuzlayın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile karıştırıp, ıspanağa ilave edin. Süzme yoğurt ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, dereotu ile süsledikten sonra servis yapın.