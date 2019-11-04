Ispanak zehirlenmesine dikkat! Bu belirtiler varsa doktora başvurun

Ispanak zehirlenmesinin belirtileri merak ediliyor. Ispanak zehirlenmesi ile hastaneye gidenlerin sayısı bir hayli fazla... Vatandaşlar, ıspanak zehirlenmesinin ne olduğunu ve ıspanağın nasıl yeneceğini araştırıyor.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Marketten alınan ıspanakları yiyenlerde bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetleri ortaya çıkıyor.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Ispanak pişirildiği zaman hemen tüketilmesi gereken, tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden biri. Çünkü ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitrat, ısıtıldığı zaman nitrite dönüşerek zehirliyor.

NİTRİT ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma "Mavi Bebek Sendromu" adı veriliyor.

ISPANAĞI PİŞİRİNCE HEMEN TÜKETİN

Zehir Danışma Merkezi uzmanlarına göre, pişirilen ıspanak bekletildiğinde içinde nitrit oluşabiliyor ve tüketilmesi halinde nitrit zehirlenmesine yol açabiliyor. Bunun için ıspanağın pişirildikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemesi, hemen tüketilmesi isteniyor.