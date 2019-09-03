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  3. Merak edilen lezzet: İsli peynir salatası!

Merak edilen lezzet: İsli peynir salatası!

Merak edilen lezzet: İsli peynir salatası!

“İsli peynir salatası nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında geliyor. Ülkemizin eşsiz kentlerinden olan Hatay yöremize ait İsli peynir salatası son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir lezzet oldu. Evinde bu lezzeti denemek isteyenler isli peynir salatasının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında isli peynir salatasının lezzetli tarifini bulabilirsiniz.

Ülkemizin dört bir yanı güzellikler ve güzel tarifler ile dolu. Herkes bu güzelliklerden olan “İsli peynir salatası nasıl yapılır?” sorusunu araştırmaktadır. Sofralarını farklı bir lezzet ile süslemek isteyen hanımlar “İsli peynir salatası nasıl yapılır?” sorusunu merak etmektedir. Farklı bir lezzet ve tat arayanlar için isli peynir salatasının özel tarifi sizlerle...

MALZEMELER:

1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
1 tutam taze nane
1 tutam endivyen
1 tutam roka
1 – 2 adet çeri domates
2 dilim isli çerkez peyniri
Zeytinyağı
Nar ekşisi

HAZIRLANIŞI:

Tüm otları elle kopartarak bir kap içerisinde karıştırın. İsli çerkez peynirini ızgarada pişirin. İyice harmanlanan otları servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Nar ekşisiyle dekor yapın ve isli çerkez peynirini tabağa koyun. Salatamız servise hazır. Afiyet olsun...

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