Isırgan otunun saçları iyileştiren 6 etkisi!

Isırgan otu çok eski tarihlerden beri şifa niyetine kullanılan bir bitkidir en bilinir faydaları arasında kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesi, prostata karşı savaş açması vardır. Çıplak el ile yaprağına dokunulduğunda kaşıntı yapar. Isırgan otu toplanırken çıplak elle değil de, eldiven yardımıyla toplanması önerilmektedir. Isırgan otu saça bakım yapması, dökülmesini de engellediğinden dolayı pek çok marka şampuanlarını ısırganlı olarak da üretmeye başlamıştır. Isırgan otu aynı zamanda egzama gibi cilt rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çok farklı şekillerde kullanılan ısırgan otu faydaları şöyledir;

Yüksek miktarda C vitamini ve demir içerir. C vitamini vücudun demir emilimini arttırır. Demir emiliminin artması da yorgunluk ve anemiye iyi gelir.

Önemli miktarda potasyum bulundurur. Vücuttaki potasyum minerali damarlara yarar sağlayarak kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesi de ısırgan otunun faydaları arasındadır. Artrit gibi kemik rahatsızlıklarına fayda sağlar. Eklem ağrıları için ısırgan otu banyoları tavsiye edilir.

Adet dönemlerindeki belirtileri hafifletir. Adet dönemindeki ağrıyı, kasılma ve şişkinliği azaltır. Adet sancısına iyi gelir. Ayrıca adet sancısı nasıl geçer yazımızı da okuyabilirsiniz.

Böbrek ve safra kesesi taşlarını düşürür. Bir diüretik olarak toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eder. Bu şekilde mesane enfeksiyonlarına ve ödeme karşı koruma sağlar.

Solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Mevsimsel alerjiler, saman nezlesi ve astım gibi solunum yolu hastalıklarına karşı yarar sağlar. Aynı zamanda grip, nezle, öksürük, burun tıkanıklığı gibi solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

Prostat sağlığını iyileştirir. Özellikle erkekler için yaşlandıkça prostat sağlığı daha da önem kazanır. Isırgan otu prostat büyümesini engellediği gibi prostat kanserine karşı da koruma sağlar.

Kalbe iyi gelir. Kan basıncını düşürmesi ısırgan otu çayı faydaları arasındadır. Kan basıncının düşmesiyle kardiyovasküler sistem üzerindeki stres ve gerginlik azalır.

İdrar söktürücü etkisi vardır. İdrar söktürücü etkisi için 50 gram kuru ısırgan 5 bardak suda kaynatılıp günde 3 bardak içilir.

Gut rahatsızlığına yarar sağlar. Gut hastalığı vücutta fazla protein birikmesi sebebiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Gut tedavisi için taze olarak bu şifalı otun suyu günde 3 çorba kaşığı içilir. Bu tedavi 4-6 hafta devam etmelidir.

İshale iyi gelir. İshale karşı 50 gram kökü 1 litre suda kaynatılarak elde edilen sıvı içilmelidir.

Kırmızı kan hücresi üretimini arttırır. İçeriğindeki C vitamini ve demir minerali sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücresi uyarılır. Demir hemoglobinin önemli bir minerali iken, C vitamini ise bağırsaktaki demir alımını optimize eder. Bu şekilde dolaşım sistemine yarar sağlar.

ISIRGAN OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan ve antimikrobiyal etkileri vardır.

Kansızlığa iyi gelir.

İdrar söktürücü ve ödem atıcı özellikleri nedeniyle de böbrek ve kalp rahatsızlıklarına karşı da kullanılır.

Yüksek tansiyona iyi gelir.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Astıma karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Hemoroid için yararlı bir bitkidir.

Alerjik reaksiyonları hafifletir.

Hücre yenilenmesini arttırır.

ISIRGAN OTUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Saç bakımı yapması ısırgan faydaları arasındadır. Saç bakımı için bir litre su 20 dakika kaynatılır. Kaynayan suyun içine 200 gram kadar ısırgan otu atılır ve 20-25 dakika kadar daha demlendirilir. 2 günde bir akşamları saç dipleri masaj yapılır şekilde bu suyla ovulur ve ardından saçlar yıkanır.

Saç dökülmelerini önler.

Kepekli, bakımsız, yıpranmış saçlar için kullanılabilir.

Saçlara parlaklık kazandırır.

Saçların güçlenmesine ve saç uzamasına katkı sağlar.

Saçın kolayca kırılmasını engeller.

ISIRGAN OTUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

Akneleri yok eder.

Ciltteki bakteriyel enfeksiyonları önler.

Antioksidan özelliğinden dolayı ciltteki lekeleri azaltır.

Yara izlerinin çabuk iyileşmesine yardım eder.

Yaşlanmanın etkilerini azaltır.

ISIRGAN OTU ZAYIFLATIR MI?

Doğrudan zayıflatma etkisi olmasa da dolaylı olarak zayıflamaya yardım eder. Isırgan otu çayı içilerek vücutta biriken ödem ve şişkinlik atılabilir. Ödemin ve şişkinliğin atılması ile zayıflamaya yardım eder. İçeriğindeki vitaminlerden dolayı zayıflarken vitamin eksikliğini engeller. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliğinden dolayı özellikle karın bölgesindeki şişliğin inmesine yarar sağlar. Bu şişlikten kurtularak zayıflama sağlanabilir.

ISIRGAN OTU NASIL KULLANILIR?

Birçok farklı kullanım şekli vardır. Yaprakları, tohumları, kökü ve gövdesi kullanılabilir. Birçok hastalığa karşı genellikle yaprakları ile elde edilen ısırgan otu çayı kullanılır. Aynı zamanda ısırgan otu yağı ve kremi olarak da kullanılabilir. Isırgan otu haşlanarak elde edilen suyu ile banyo yapmak suretiyle saç ve vücut yıkanabilir. Gargara yapılarak ağız kokusundan kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda lapa şeklinde hazırlanarak kıl dönmeleri için fayda bulunabilir.

ISIRGAN OTU ZARARLARI NELERDİR?