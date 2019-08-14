Bu gıdalarla ishal probleminiz ortadan kalkacak!

"İshale ne iyi gelir?" gibi sorular problemi çözme noktasında meydana çıkar. İshal, en sık karşılaşılan hastalıklardan birisidir. Fakat yine de oldukça sorun teşkil edebilen bir hastalıktır. Vücudun aşırı sıvı kaybetmesi sonucu düşen dirençle birlikte gelen bu hastalık, kimi zaman halsizlik ve mide bulantısı ile birlikte ortaya çıkabiliyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
Bu gıdalarla ishal probleminiz ortadan kalkacak!

İshal, pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Genelde çabuk geçen bir hastalık olsa da farklı bir sebebi varsa, uzun sürebilir. Uzun süren vakalarda kişiye oldukça zor anlar yaşatır. İshal olan kişiler sıvı kaybını gidermelidir. Bu nedenle ishale iyi gelen gıdalar tüketilmeli ve bazı yiyeceklerden de uzak durulmalıdır

İSHAL NEDEN OLUŞUR? İSHALE NE İYİ GELİR?

En sık 5 yaşın altında görülen ishal, 2 yaşından küçük çocuklarda böbrek yetmezliği ve şok gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Çok daha kötüsü sıvı kaybına bağlı ölümler görülebiliyor.

Dünyada her yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuk ishal nedeniyle hayatını kaybediyor.

İshalin yaz mevsiminde artış göstermesinin en önemli nedeni, sıcak havalarda, enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmeleri.

İshale neden olan bir başka önemli etken de hijyenik olmayan içme sularının içerdikleri mikroplar. Bunların yanı sıra deniz ve havuzlarda yutulan mikroplu sular da ishale yol açabiliyor.

Günde üç kereden fazla sulu tuvalete çıkmak ishal olarak kabul ediliyor. Acil tuvalete çıkma ihtiyacı, tutamama, halsizlik, bulantı, kusma, susuzluk ve karın bölgesinde ağrı ve gaz ishal belirtileri arasında sayılıyor.

İshale karşı beslenmenin önemi büyük. Sağlıklı ve taze gıdalar ile beslenmek, hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, günde en az bir kere posalı ve lifli yiyecekler tüketmek bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

İshal durumunda sindirimi zor olmayan hafif gıdaların tüketilmesi ve sıvı tüketiminin arttırılması gerekiyor. İshal olunması halinde uzak durulması gereken yiyecekler ise; alkol, kafein, yağlı gıdalar, hazır gıdalar, baharatlı gıdalar ve süt.

İshale ne iyi gelir sorusunun cevabı ise öncelikle bol su içmek ve kaybedilen sıvıyı vücuda geri kazandırmak!

İSHAL NASIL GEÇER?

Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen sağlık problemlerinden biri olan ishal kişiyi ve yaşantısını olumsuz yönde etkiler.

İshal tedavisi bazı yeme alışkanlıkları ve tüketilen gıdalara dikkat edilmesi ile sağlanabilir.

İshalde kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koyabilmenin en iyi yollarından biri, eczanelerde satılan ishal tozlarıdır.

Bunun dışında içilebildiği kadar su içilmesi gerekir. Meyve olarak muz ve şeftali, katı besinlerden de yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates tüketilmesi ishal süresi ve şiddetini azaltır.

Ayrıca bağırsak florasını düzenleyici probiyotikler de ishal tedavisi için işe yarar.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

  • Pirinç ve pirinç suyu gibi düşük lifli bağlayıcı gıdalar tüketilmelidir.
  • Sindirimi kolay olan muz kaybedilen potasyumu vücuda geri kazandırır.
  • Her gün bir yemek kaşığı kepek ile de ishalden kurtulabilinir. (Fakat ekmeklerin üzerindeki bulunan işlenmiş kepek değil, işlenmemiş kepek tüketilmeli.)
  • Elma sirkesi doğal bir antiseptiktir. Bu yüzden sindirim yolunun ve bağırsakların temizlenmesinde büyük rol oynar.
  • Böğürtlen de ishale iyi gelen yiyeceklerden biridir. Suyu içilebilir veya yenilebilir. Böğürtlen suyunun içerisine bir çay kaşığı yenibahar atarak yarım çay bardağı tüketilebilir.
  • Bakterilerden kaynaklanan ishal için bal oldukça faydalıdır. Sıcak suya birkaç yemek kaşığı bal karıştırarak gün içinde bu tüketilebilir.
  • Yemeklerden sonra bir bardak zencefil çayı yaparak bu çay tüketilebilir. Vücudun kaybetmiş olduğu suyu alır ve bağırsakların düzene girmesini sağlar.
  • Bir tencere patates çorbası hazırlayarak gün boyunca çorbadan bir kaç kase içilebilir. Patates, bağırsakların düzenlenmesini sağlayacaktır.
  • Bol bol su içmek.
  • Kemik suyu çorba hem sıvı alımı sağlar hem de sindirimi düzenler.
  • Probiyotik yiyecekler ishali kesen yararlı bakteriler içerir.
  • Lif bakımından zengin olan tatlı patatesin kaynatılarak tüketilmesi ishali önler veya azaltmaya fayda sağlar.
  • Lif ve magnezyum bakımından zengin olan havuç suyu da tüketilebilir.
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