Bu gıdalarla ishal probleminiz ortadan kalkacak!

İshal, pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Genelde çabuk geçen bir hastalık olsa da farklı bir sebebi varsa, uzun sürebilir. Uzun süren vakalarda kişiye oldukça zor anlar yaşatır. İshal olan kişiler sıvı kaybını gidermelidir. Bu nedenle ishale iyi gelen gıdalar tüketilmeli ve bazı yiyeceklerden de uzak durulmalıdır

İSHAL NEDEN OLUŞUR? İSHALE NE İYİ GELİR?

En sık 5 yaşın altında görülen ishal, 2 yaşından küçük çocuklarda böbrek yetmezliği ve şok gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Çok daha kötüsü sıvı kaybına bağlı ölümler görülebiliyor.

Dünyada her yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuk ishal nedeniyle hayatını kaybediyor.

İshalin yaz mevsiminde artış göstermesinin en önemli nedeni, sıcak havalarda, enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmeleri.

İshale neden olan bir başka önemli etken de hijyenik olmayan içme sularının içerdikleri mikroplar. Bunların yanı sıra deniz ve havuzlarda yutulan mikroplu sular da ishale yol açabiliyor.

Günde üç kereden fazla sulu tuvalete çıkmak ishal olarak kabul ediliyor. Acil tuvalete çıkma ihtiyacı, tutamama, halsizlik, bulantı, kusma, susuzluk ve karın bölgesinde ağrı ve gaz ishal belirtileri arasında sayılıyor.

İshale karşı beslenmenin önemi büyük. Sağlıklı ve taze gıdalar ile beslenmek, hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, günde en az bir kere posalı ve lifli yiyecekler tüketmek bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

İshal durumunda sindirimi zor olmayan hafif gıdaların tüketilmesi ve sıvı tüketiminin arttırılması gerekiyor. İshal olunması halinde uzak durulması gereken yiyecekler ise; alkol, kafein, yağlı gıdalar, hazır gıdalar, baharatlı gıdalar ve süt.

İshale ne iyi gelir sorusunun cevabı ise öncelikle bol su içmek ve kaybedilen sıvıyı vücuda geri kazandırmak!

İSHAL NASIL GEÇER?

Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen sağlık problemlerinden biri olan ishal kişiyi ve yaşantısını olumsuz yönde etkiler.

İshal tedavisi bazı yeme alışkanlıkları ve tüketilen gıdalara dikkat edilmesi ile sağlanabilir.

İshalde kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koyabilmenin en iyi yollarından biri, eczanelerde satılan ishal tozlarıdır.

Bunun dışında içilebildiği kadar su içilmesi gerekir. Meyve olarak muz ve şeftali, katı besinlerden de yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates tüketilmesi ishal süresi ve şiddetini azaltır.

Ayrıca bağırsak florasını düzenleyici probiyotikler de ishal tedavisi için işe yarar.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER