İshale mi yakalandınız? İşte 3 etkili çözümü!

İshal, eğer ciddi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa genelde 1-2 gün içinde geçer. Bağırsak hareketleri ile alakalı olan ishal, uzun sürerse kişinin normal yaşamına ciddi bir şekilde engel olabilir. Eğer ishal farklı bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, mutlaka bir doktora başvurulmalı ve nedeni öğrenilmeli. Çoğu ishal vakası bakteriler ve virüslerden kaynaklanır. Bunun yanı sıra crohn hastalığı da ishale neden olan hastalıklardandır.

İSHAL NEDEN OLUR?

Mide gribi:

Mide gribi birçok virüsün neden olduğu mide ve bağırsak iltihaplanmasıdır. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Genellikle enfekte olmuş yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve insanlarla yakın temas yoluyla yayılır. Mide gribinin en yaygın belirtilerinden biri sulu ishaldir. Bu hastalığı önlemek için ellerin hijyenine önem vermek ve kirli, mikroplu su ile temastan kaçınmak gerekir.

Gıda zehirlenmesi:

Genellikle bozuk, günü geçmiş ve uzun süre beklediği için üzerinde mikrop üremiş toksik besinlerin tüketilmesi sebebiyle yaşanan durumdur. Gıda zehirlenmesinin başlıca belirtileri ise mide bulantısı, kusma, hafif ateş, kilo kaybı, halsizlik, baş ağrısı ve ishaldir.

Bakteriyel bağırsak enfeksiyonu:

Bu hastalık mide ve bağırsaklarda iltihaba neden olur. En sık rastlanan belirtileri ise; mide bulantısı, kusma, şiddetli abdominal kramplar ve ishaldir. Hijyen koşullarının kötü olması yüzünden hayvanlarla, toksik maddelerle veya bakteri içeren su ya da yiyecekler ile kolaylıkla bulaşan bu hastalık hızlı bir kilo kaybına yol açar.

Gıda alerjileri:

Bağışıklık sisteminin tüketilen besinlere anormal bir şekilde tepki göstermesi gıda alerjisi olarak karşımıza çıkar. Gıda alerjisi ülkemizde oldukça fazla rastlanan bir problemdir. Çocuklarda daha sık görülür. ABD'de yaklaşık 13 çocuktan 1'inde gıda alerjisi olduğu tespit edilmiştir. Gıda alerjisi deriyi, mide bağırsak sistemini ya da solunum veya kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Birçok gıda türü alerjen olabilir, ancak bazı gıdaların alerjik reaksiyonu tetikleyici özelliği çok daha fazladır. En sık alerjiye sebep olan gıdalar; soya, buğday, balık, yumurta, inek sütü ve yer fıstığıdır.

İSHAL NASIL GEÇER?

Antibiyotikler:

Eğer ishale yakalanma sebebiniz bakteri ya da parazit kaynaklı ise hekiminiz size antibiyotik reçete edecektir. Antibiyotikler virüsün sebep olduğu ishal üzerinde etkili değildir. Ancak parazit sebebiyle oluşan ishale karşı oldukça etkilidir ve kısa sürede ishali keser. Antibiyotikler yetişkinlerde ishal tedavisi için uygulanan başlıca tedavi yöntemlerinden biridir.

Sıvı alımını artırmak:

İshal boyunca vücut oldukça fazla sıvı tüketir. Bu durum vücudun susuz kalmasına, böbreklerin rahatsızlanmasına ve elektrolit dengesizliğine sebep olur. Doktorunuz ishalin giderilmesi için öncelikle sizden sıvı alımını artırmanızı isteyecektir. Kaybedilen sıvı ve tuz miktarının geri kazanılması tedavinin etkinliği açısından çok önemlidir. Eğer kaybettiğiniz sıvı miktarı çok fazla ise hekiminiz size damar yolu ile sıvı takviyesi yapacaktır.

Yoğurt:

Yoğurt bağırsak sağlığı için son derece önemli bir besin kaynağıdır. Yoğurdun içerisinde bulunan yararlı bakteriler, bağırsağın içinde yaşayan zararlı bakterilere savaş açar ve onları yok ederler. Ayrıca probiyotik içeren yoğurtlar da bağırsak hareketlerini düzene soktukları için ishal oluşumunun önüne geçme konusunda oldukça başarılıdırlar.