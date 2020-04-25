İş ve ev hayatında yüz yüze iletişim neden önemli?

Karşıdaki kişinin gerçek düşüncelerini anlamak için yüz yüze iletişimde göz kontağı kurmak ve kişisel alana girmemek önemlidir. Göz kontağı kurulamazsa karşıdaki kişiyi dinlediğimiz anlaşılmaz, akıl başka bir yerdeymiş gibi gözükebilir. El ve kol hareketleri karşı taraftaki kişiyi rahatsız hissettireceği gibi güvensiz de hissettirebilir. Konuşulan kişinin kolyesi varsa kolyesine bakmak onu oldukça rahatsız edeceğinden dolayı kişinin üzerinde bulunan takılara bakılmaması önemlidir. İşte yüz yüze iletişimin insan ilişkilerine önemi…

YÜZ YÜZE İLETİŞİM

Economist Intelligence Unit tarafından Cisco sponsorluğunda dünya çapında gerçekleştirilen bir anket 862 kuruluş liderinin yüz yüze iletişimin değeri ve 30'dan fazla kurumsal sürece etkisiyle ilgili görüşlerini bir araya getirdi. Bu durumda, son karar nedir? Yüz yüze iletişim tahmin ettiğimiz kadar güçlü mü?

Kuruluş liderleri yüz yüze iletişimin başarı için daha verimli, güçlü ve teşvik edici yöntem olduğu konusunda neredeyse hemfikirler.

Ankete katılanların yüzde 75’i yüz yüze iletişimin çok önemli olduğuna inanıyor. Yüzde 82’si yüz yüze iletişimle kişilerin birbirlerini daha iyi anlayabileceklerine inanıyor.

Yüz yüze iletişimi daha çok kullanan firmaların; Temel Sorunları daha verimli bir şekilde giderebildiği ve Uzun vadeli ilişkileri daha sağlıklı oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmaya göre başarılı iletişimin temel ögeleri de aşağıdaki gibidir.

· %92 Katılım ve paylaşılan içeriğe odaklanma

· %81 Ses tonu

· %81 Yüz ifadeleri

· %72 Kişinin kullandığı kelimeler

· %72 Bilinçaltı ve vücut dili

· %67 Bilinçli hareketleri ve jestleri

Yüz yüze iletişim ihtiyacının en yüksek olduğu süreçler;

· Proje başlangıçları

· İlk toplantılar

· Beyin fırtınası, yeni fikirler, yenilikler

· Diğer kişilerle ortaya çıkan sorunların yönetimi

· Kriz Yönetimi

· Koçluk Ekibi Üyeleri

Yüz yüze iletişim de aslolan; kişiye dönük bir şekilde, tüm duygularını hissederek, yaşayarak karşısındaki kişiye aktarmasıdır. Kişinin duygu ve düşünceleri karşı tarafça kolaylıkla algılanabileceğinden başarılı bir yüz yüze iletişim gerek özel yaşantımızda ve gerekse iş hayatında her zaman fark yaratır.

İnsanın kendini, sorununu, isteklerini güçlü bir şekilde ifade edebilmesi ve bunu yaparken de dinlemeyi bilmesi, karşısındaki insanı incitmeden, uyumlu bir ifadeyle konuşabilmesi çok önemlidir. Bir toplantı sırasında ya da yüz yüze bir görüşmede; diyalog halinde olunan kişilerin konuşmalarına, düşüncelerine gösterilen saygı, olumlu yaklaşım, başarılı sonuçların alınmasına her zaman katkı sağlar. Ayrıca yüz yüze iletişimde, karşı tarafın gözüne rahatsız etmeden bakılması “Sizi çok dikkatli bir şekilde dinliyorum. Tüm odağım sizde.” düşüncesini karşı tarafta oluşturacaktır. (Etkili İletişim Kurmanın Yolları ve Teknikleri)

Kendinizi ifade ederken jest ve mimiklerinizle, sözlerinizle, yüz ifadelerinizle, ses tonunuzla başarılı bir yüz yüze iletişim gerçekleştirmiş olacaksınız. Tabi Türkiye şartlarında ise unutmamanız gereken; dozunda samimiyet, içten konuşmak, yanlışlarımızı gizlememek, gerekiyorsa özür dilemek Türk insanının her zaman sevdiği davranışlar olmuştur. Başarılı bir yüz yüze iletişim için gerçekten hayranlıkla dinlediğimiz büyüklerimizle, arkadaşlarımızla iletişimde kalmakta fayda var.