Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş

İpek böceğinin kozasındaki liflerin dokunmasıyla elde edilen bu kumaş, ilginç ve rivayetlerle dolu bir tarihe sahip. İpek böceğinin genel olarak anavatanı Çin olarak kabul edilir. Zaten ipek kumaşa dair en eski bilgilerin de ilk olarak Çin kaynaklarında görülmüş olması, bu görüşü kanıtlar niteliktedir.

Oldukça katı ve gizli bir disiplinle yüzyıllardır Çinlilerin büyüttüğü bu uğraş, aynı zamanda Doğu kültürünün Batı dünyası tarafından da bilinirliğini sağlamıştır. Çin’den Avrupa’ya taşınan ipek, kendi ticaret yollarını oluştururken aynı zamanda büyük bir kültür alışverişi de sağlamıştır.

İLHAM VEREN KUMAŞ

Cristobal Balenciaga ”Tasarım kumaşa değil, kumaş tasarıma yön verir.” der. Moda dünyasının efsaneleri arasında yer alan tasarımcıya hak vermek gerek.

Kumaşın havasına girip onun akıp giden yapısı ile ortaya nasıl bir parçanın çıkacağı hayali daha güzel bir şekilde ifade edilemezdi. Günümüzde hem günlük hem de gece şıklığında kadınların ilk tercihi olan ipek kumaş, birçok formda en şık haliyle karşımıza çıkıyor.

Dört mevsim giyilebilen ipek gömlekler, klasik kombinlerin sıkıcı ve ciddi görünümünü kırar, kombine daha dişi bir hava katar. Düz renk ve modellerin yanı sıra desenli ipek gömlekler de birçok stilin başrol oyunucusu olabiliyor.

Günün kurtarıcısı olarak her gardropta yer alması gereken ipek gömleklerin yanı sıra elbiselerin de önemini atlamamak gerekir.

Özel gün ve gecelerde sadece kumaşın kendi asaleti ile kolay bir şıklık elde edilebilir, doğru tamamlayıcı aksesuarlarla stilinizi taçlandırabilirsiniz.

GARANTİ ŞIKLIK

Tesettürlü olan ya da olmayan her kadının ipek denildiğinde genellikle aklına ilk olarak eşarp veya şal gelir.

Birçok başarılı markanın bünyesinde her sezon yenilenen desen ve konseptlerde bu parçaları bulmak mümkün.

Kimisi bu eşarp ve şalları başörütüsü olarak kullanırken kimisi de aksesuar olarak boyun, bilek veya çantalarına takabiliyor.

Her haliyle şıklığı garanti eden bu ipek eşarp ve şallar yeni sezonda da birbirinden güzel modelleri ile bizimle.