Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş

Zerafetin ve kadının temsilcisi ipek kumaşlar yüzyıllardır kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İnce ve parlak dokusu ile tüm kadınları olduğundan güzel göstermede adeta bir sihirbaz rolü oynuyor. Gelin ata yadigarı bu kumaşı yakından inceleyelim.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29
24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş

İpek böceğinin kozasındaki liflerin dokunmasıyla elde edilen bu kumaş, ilginç ve rivayetlerle dolu bir tarihe sahip. İpek böceğinin genel olarak anavatanı Çin olarak kabul edilir. Zaten ipek kumaşa dair en eski bilgilerin de ilk olarak Çin kaynaklarında görülmüş olması, bu görüşü kanıtlar niteliktedir.

Oldukça katı ve gizli bir disiplinle yüzyıllardır Çinlilerin büyüttüğü bu uğraş, aynı zamanda Doğu kültürünün Batı dünyası tarafından da bilinirliğini sağlamıştır. Çin’den Avrupa’ya taşınan ipek, kendi ticaret yollarını oluştururken aynı zamanda büyük bir kültür alışverişi de sağlamıştır.

İLHAM VEREN KUMAŞ

Cristobal Balenciaga ”Tasarım kumaşa değil, kumaş tasarıma yön verir.” der. Moda dünyasının efsaneleri arasında yer alan tasarımcıya hak vermek gerek.

Kumaşın havasına girip onun akıp giden yapısı ile ortaya nasıl bir parçanın çıkacağı hayali daha güzel bir şekilde ifade edilemezdi. Günümüzde hem günlük hem de gece şıklığında kadınların ilk tercihi olan ipek kumaş, birçok formda en şık haliyle karşımıza çıkıyor.

Dört mevsim giyilebilen ipek gömlekler, klasik kombinlerin sıkıcı ve ciddi görünümünü kırar, kombine daha dişi bir hava katar. Düz renk ve modellerin yanı sıra desenli ipek gömlekler de birçok stilin başrol oyunucusu olabiliyor.

Günün kurtarıcısı olarak her gardropta yer alması gereken ipek gömleklerin yanı sıra elbiselerin de önemini atlamamak gerekir.

Özel gün ve gecelerde sadece kumaşın kendi asaleti ile kolay bir şıklık elde edilebilir, doğru tamamlayıcı aksesuarlarla stilinizi taçlandırabilirsiniz.

GARANTİ ŞIKLIK

Tesettürlü olan ya da olmayan her kadının ipek denildiğinde genellikle aklına ilk olarak eşarp veya şal gelir.

Birçok başarılı markanın bünyesinde her sezon yenilenen desen ve konseptlerde bu parçaları bulmak mümkün.

Kimisi bu eşarp ve şalları başörütüsü olarak kullanırken kimisi de aksesuar olarak boyun, bilek veya çantalarına takabiliyor.

Her haliyle şıklığı garanti eden bu ipek eşarp ve şallar yeni sezonda da birbirinden güzel modelleri ile bizimle.

ilgili yazılar
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi
Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi
En Yeniler
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!
Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri
Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin