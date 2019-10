Instagram insanları depresyon ve yalnızlığa itiyor!

İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneği Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat ve Instagram’ın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ölçümledi. Kaygı, depresyon, yalnızlık, kişisel imaj, taciz ve kendini ifade etme gibi 14 faktör dikkate alınarak 14 - 24 yaşları arasındaki bin 479 kişi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda Instagram'ın, gençlerin psikolojik durumu üzerinde en olumsuz etkiye sahip sosyal medya platformu olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan Youtube ise bu alandaki en olumlu etkiye sahip ağ olarak belirlendi. Gençlerin ruh sağlığını en olumsuz etkileyen ikinci sosyal medya ağı Snapchat olurken, onu Facebook ve Twitter takip etti.

Araştırmayı değerlendiren Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, “Kriterlere baktığımızda kaygı, depresyon, yalnızlık, kendini ifade gibi kriterler aslında sosyal medya ağlarının kendi karakteristiğini de ortaya koyuyor. Bu açıdan en olumsuz etkiye sahip Instagram ve Snapchat’i insanların kişisel olarak kendilerini ortaya koyduğu, imajlarını yönettiği, kişisel içerik üretiminin yoğun olduğu, etkileşimin biraz da rekabetçi bir şekilde yapıldığı platformlar olarak görüyoruz. Instagram’da aldığınız her mesaj, her yorum, her beğeni, hikayelerdeki her görülme sayısı aslında sizin diğerlerine göre rekabetinizi belirliyor. Bu rekabetçi kişisel imaj mücadelesi insanlarda o belirlenen kriterler çerçevesinde son derece ciddi bir gerginlik, stres ve travma yaratıyor. Bu yüzden bu travmaların sonucunda insanlar kendilerini en olumsuz hissettikleri bir ruh halinde buluyorlar. Bu bağlamda özellikle Instagram insanlara olumsuz hava veren bir mecra olarak ortaya çıkıyor. Snapchat’in de böyle bir özelliği var. Üstelik oradaki kişisel etkileşimler ve mesajlaşmaların da insanları kaygı, depresyon ve yalnızlığa ittiğini gözlemliyoruz” diye açıklamada bulundu.

“TWİTTER VE YOUTUBE DAHA RAHAT”

“Facebook biraz daha ortada ama özellikle Twitter ve Youtube’un kişisel imaj yönetimi, kişisel etkileşimden ziyade daha kalabalıklara hitap etme amaçlı kamusal alanlar olduğunu görüyoruz” diyerek sözlerine devam eden İsmail Hakkı Polat, “Çoğunluk Twitter ve YouTube’da kişisel içerik üretimi ve paylaşımından çok başkalarının ürettiği içerikleri takip ettiği için insanların biraz daha rahat olabildikleri sosyal medya platformları olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL REKABET İNSANI TÜKETİYOR”

Sosyal medya kullanıcılarına tavsiyelerde bulunan Polat, “Sosyal medyada özellikle bu kişisel rekabetin insanı nasıl tükettiği ve bize gösterdiğinin aksine o cilalı dünyanın arkasında ciddi kaygı, depresyon, travmalar, yalnızlıklar ve kişisel imaj uğruna yapılan makyavelist bir rekabetin hakim olduğunu görüyoruz. İnsanlar sosyal medyayı kendilerini biraz geri planda bırakan, kişisel imaj yönetiminden daha ziyade insanlarla iletişim kurabilecekleri, kendilerini daha huzurlu ve rahat hissedebilecekleri, daha dayanışmacı, keyifli bir platform olarak konumlayıp bu şekilde yönetebilirlerse mutlu olurlar” şeklinde konuştu.

DHA