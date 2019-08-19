Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?

Herkes en az bir defa dejavu yaşama hissine kapılmıştır ve oldukça merak uyandırıcı bir konudur. Dejavu; Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma duygusu olarak tanımlanmaktadır. Dejavunun nedenlerini ve farklı bakış açıları ile açıklamaları mevcut bulunmaktadır. İnsanlar neden dejavu hissine kapılır? Cevabını sizin için derledik…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:00
19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır"

Mümkün olmadığını bilirsiniz ama bir yandan da daha önce o anı yaşamış olduğunuz hissini kolay kolay üzerinizden atamazsınız. Araştırmalara göre, fazla seyahat edenler daha fazla dejavu duygusu yaşamaktadır. Uzun bir dönem paranormal bir deneyim olarak görülen dejavu hissine insanlar nasıl kapılır? Cevabı haberimizde…

İŞTE “İNSANLAR NEDEN DEJAVU HİSSİNE KAPILIR?” SORUSUNUN CEVABI

Herkes o duyguyu yaşamıştır: Bir olayı daha önce yaşamış olma hissi. Ama bir yandan da bunun mümkün olmadığını bilirsiniz. Peki, bu his neden oluşur?

Dejavu adı verilen bu olgunun nedenlerini ve bu konuda bilinmesi gerekenleri derledik.

1. SEYAHAT DEJAVUYU TETİKLİYOR

Dejavu genellikle belli yerlerle ilgilidir. Yeni bir yere gidip orada yeni tecrübeler yaşamak bu hissi tetikleyebilir.

Zira tanımadığımız yerlerde, sanki oraya daha önce gitmişiz duygusu ile böyle bir şey olmadığı için o anıya sahip olmamızın mümkün olmadığı bilgisinden kaynaklanan "çatışma" potansiyeli daha fazladır.

Araştırmalar, daha fazla seyahat edenlerin daha fazla dejavu duygusu yaşadığını gösteriyor.

2. GENÇLERDE DEJAVU DAHA YAYGIN

Dejavu hissi gençlikte daha fazla hissedilir; ama bunun sayısı ayda birden fazla değildir. 40-50 yaşına gelindiğinde bu oran yarıya iner. 60'larınızda ise yılda bir kez veya daha azdır.

3. BAZI İNSANLARDA DEJAVU HİSSİ GÜN BOYU SÜREBİLİR

Nadir de olsa bazı insanlarda dejavu ciddi bir sorun haline gelebilir.

22 yaşındayken gün boyu devam eden dejavu duygusu yaşayan Manchesterlı Lisa "Sabah o yaşanmışlık hissiyle uyanıyordum" diyor.

Bu sorunu giderek daha sık ve daha yoğun yaşamaya başlamış. Sonunda bunun temporal lob epilepsi adı verilen bir epilepsi türünden kaynaklandığı ortaya çıkınca tedavi olmuş.

4. DEJAVUYA HAFIZADA ANLIK YANLIŞ BAĞLANTI NEDEN OLUYOR

Sık ve yoğun dejavu nöbetleri geçiren insanları inceleyen bilim insanları, sorunun beyinde temporal lob adı verilen bölge ile bağlantılı olabileceğini tespit etti.

Buradaki sinir bağlantılarında olmaması gereken bir anda ateşleme olduğunda sahte bir anı ve yaşanmışlık hissi ortaya çıkıyor.

Bilimsel olduğu söylenemeyecek diğer teorilere göre ise iki paralel evrenin çarpışması ya da reenkarnasyon nedeniyle dejavu hissi yaşanıyor.

5. BEYİNDEKİ 'TEYİT' MEKANİZMASI GERÇEĞE DÖNÜŞ SAĞLIYOR

Bilim insanları, beyinde temporal lobda olup bitenleri denetleyen bir ikinci sistem olduğuna inanıyor. Bu sistem, yaşanan hislerin bir hatadan ibaret olduğunu anlamamızı ve dejavunun sona ermesini sağlıyor.

6. DEJAVU, GELECEĞİ ÖNGÖREBİLME DUYGUSU YARATABİLİR

Yoğun bir dejavu, olacakları önceden görme hissi de yaratabilir. Bunun nedeni, hafıza sistemimizin geleceği öngörmemize yardımcı olan ve gerekli önlemleri almamızı sağlayan bir işlev de görmesidir.

Böylelikle aynı hataları yeniden yapmamız engellenmiş olur ve gelecek adımı tahmin edebilir hale geliriz.

Bazen dejavuda beynin birkaç bölgesi birden devreye girdiğinde duygular ve birikmiş görsel ipuçları da etkilenerek geleceği görme hissinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

7. DEJAVUNUN KARŞITI 'JAMEVU'

Jamevu (Jamais vu) bir şeyin tanıdık olduğunu bilip de ona karşı yabancılık hissine kapılmayı ifade eder. Örneğin, tanıdığınız birinin yüzüne bakarken birden size yabancı gelebilir.

Aynı his, bir kelimeyi yazarken de ortaya çıkabilir; bildiğiniz kelime birden gözünüze yanlış gelebilir. Tanıdık bir kelimeyi anlamını yitirecek kadar tekrarladığınızda da bu kelime artık sadece bir ses yığını haline gelecek ve yabancılık hissi uyandıracaktır.

8. DEJAVU KELİMESİNİ İLK KULLANAN PARAPSİKOLOJİ UZMANI EMİLE BOİRAC OLDU

Emile Boirac bu sahte aşinalık hissini 1876'da Fransız Revue Philosophique dergisine yazdığı bir mektupta ifade etmişti. Uzun bir dönem bu his paranormal bir deneyim olarak görülmüştü.

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