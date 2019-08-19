Hareketsiz yaşam inme geçirmeye sebep oluyor!

İnmenin üç çeşidi bulunmaktadır. İnsemik inme , hemorajik inme ve insemik atak şeklindedir. Rastlanan çoğu inme insemik inme grubuna girer. İnme belirtileri görüldüğünde ilk iş evde bu belirtilerin kaybolması beklenmelidir. Doktor muayenesinden geçmeden hastaya herhangi bir ilaç verilmemelidir. Beynin sağ tarafında geçirilen hasar insan vücudunun sol tarafına, sol tarafta geçirilen hasar ise insan vücudunun sağ tarafına yansır. Hasta ne kadar kısa zaman içerisinde tedavi edilirse inmenin vücuda verdiği hasar o kadar azalır.

Kan kalpten boynumuzun iki yanında yer alan iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp krizi gibi oluşur. Kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz. Bu durum beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır. İnme yerine nedene bağlı olarak serebral kanama(beyin kanaması),serebral tromboz(beyin damarlarında tıkanıklık) kullanılabilmektedir.

İnme Belirtileri: Genellikle ani gelişen yüz, kol, bacak veya sıklıkla vücudun bir yarısında kuvvet kaybı olur. Bunların dışında aynı bölgelerde uyuşma, bayılma, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlük, sebebi bilinmeyen şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, dengeyi sağlayamamak, bir gözde veya her iki gözde görme kaybı, bilincin tamamen kaybı görülebilir. İnme bulguları olayın beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine bağlıdır. Ani ölüme yol açabilir.

Bu bulgular hafif şiddette ve herhangi bir tedavi almadan düzeliyorsa geçici inskemik atak olarak adlandırılır. Geçici inskemik ataklar inmenin habercisi olabilir. Geçici insemik atak olmadan inme gelişebilir. İnme bulguları olduğu zaman çok şiddetli olmasa dahi en kısa sürede hastaneye gidilmelidir.

Kalp Krizi ve İnmenin Engellenmesi: Kalp krizi geçiren kişilerin üçte ikisi hastaneye ulaşamadan hayatlarını kaybetmektedir. İnme hastaları ise modern ve ileri tedavi olanaklarına ulaşsa bile yüzde altmışı ölmekte veya sakat kalmaktadır. Bu nedenle belirtileri bilmek ve hızlı hareket etmek çok önemlidir. Önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir. Birçok kalp krizi ve inme önlenebilir.

KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN;

Tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmelidir.

Sigara dumanına maruz kalınmamalıdır.

Günde en ez 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır.(ev, bahçe işi, yürüyüş gibi)

Diyette yağ, şeker ve tuz azaltılmalıdır.

Günde 5 öğün sebze ve meyve tüketilmelidir.

İNME (BEYİN KRİZİ) İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

İnmelerin çok önemli bir kısmı, boyun ve beyin atardamarlarını etkileyen damar sertliğinin bir sonucu olarak gelişir. Bu nedenle, inme genellikle 65 yaş üstü kişilerde gelişir.

aşırı kilo (obesite),

şeker hastalığı (uygun tedavi ve takip edilmemiş),

hareketsiz yaşam stili,

hipertansiyon,

kalp ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon),

sigara kullanımı,

yüksek kan kolesterol düzeyi,

aşırı alkol tüketimi,

İnme gelişimi için en önemli risk faktörleridir. Ateroskleroz (damar sertliği) boyun veya beyin atardamarlarının iç yüzeyinde bir yağ ve kireç tabakasının birikmesine neden olur. Damar duvarındaki kireç tabakasının düzensiz yüzeyi, pıhtı oluşumunu kolaylaştırır. Kireçlenme noktalarında oluşan pıhtıdan kopan parçalar, kan akımıyla gittikleri beyin atardamarlarını tıkayarak inme gelişmesine neden olur. Ayrıca, atardamar duvarındaki kireç tabakası zamanla kalınlaşarak, damar içinden geçen kan akımını kritik düzeyde azaltan darlıklara ve hatta tıkanıklara neden olabilir. Atardamarın daraldığı noktadan geçen kan akımının kritik bir düzeyin altına düşmesi durumunda da inme gelişebilir. Kalbin düzensiz atımı sonucu kalp içinde oluşan pıhtılar, diğer bir inme nedenidir. Kalp atımında düzensizlik (ritim bozukluğu) olan hastalarda kalp içinde pıhtı oluşma riski yüksektir. Bu hastalarda, kalp içinde oluşan pıhtılar, kan akımı ile beyin damarı içine kaçarak, insemik ataklar oluşturabilir. Bu nedenle, geçici insemik atak geçiren ve beyin veya boyun damarlarında hastanın geçirdiği atakları açıklayacak bir neden bulunamaması durumu da, kalp ultrasonografisi (ekokardiyografi) yapılarak kalp içinde pıhtı olup olmadığı araştırılır.