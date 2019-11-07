İngiltere Kraliçesi Elizabeth artık sahte kürk giyecek

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly, Kraliçe’nin artık gerçek kürk yerine sahte kürkten yapılan kıyafetleri tercih edeceğini açıkladı. Buckingham Sarayı’nın da doğruladığı haber üzerine hayvan hakları savunucularından memnuniyet içeren açıklamalar geldi.

Kraliçe Elizabeth, gerçek kürk giymeyi bıraktı. Haberi, Kraliçe’nin 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly verdi. Kelly, Kraliçe’nin artık yapay kürk giyeceğini açıkladı.

‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ adında bir anı kitabı kaleme alan Kelly, Kraliçe’nin gardırobundaki değişimlerden söz ederken bu yıl gerçek kürkleri gardırobundan çıkardığını duyurdu.

Kelly kitabında, “Majesteleri, özellikle soğuk havalarda bir görüşmeye katılacaksa, 2019’dan itibaren, sıcak kalmasını sağlamak için sahte kürk kullanacaktır” ifadesini yazdı.

Kelly ayrıca 93 yaşındaki Kraliçe’nin en sevdiği giysilerinden biri olan vizon kürkünü de artık gardırobundan çıkardığını belirtti.



