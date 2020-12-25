İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ilginç yılbaşı gelenekleri

Yılbaşı kutlamaları İngilizlerde önemli bir gelenek. İngiliz Kraliyet Ailesi'nde ise yılbaşı kutlamaları gelenekselliğini koruyor. Peki, yılbaşını kraliyet aiesi nasıl kutluyor?



Alem Dergisi'nde yer alan habere göre Kraliçe II Elizabeth, pandemi nedeniyle bu yılbaşını geniş ailesinden uzakta, Windsor Kalesi’nde geçirme kararı aldı. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni yıl kutlaması bu yıl pandeminin gölgesi altında geçecek olsa da elle imzalanmış Noel kartlarından, yılbaşı akşamı yemeğine kadar royal’lerin yeni yıl geleneklerini bir araya getirdik.

Prens William, Prens Charles ve Prens Harry, 2000 Yılbaşı Kartı, Prens Harry ve Meghan Markle, 2018 Yılbaşı Kartı

Prens George, Prens William, Düşes Kate, Prens Louis ve Prenses Charlotte, 2020 Yılbaşı Kartı

1. ELLE İMZALANMIŞ YILBAŞI KARTLARI



İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en eski adetlerinden biri olan yılbaşı kartları, royal’ler için yeni yılın en özel simgelerinden. Kraliçe II Elizabeth ve Edinburgh Dükü Philip’den Prens Charles ve Camilla Parker’a, Meghan Markle ve Prens Harry’den Cambridge Düşesi Kate ve Prens William’a kadar İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tüm üyeleri, yeni yıl dileklerini en güzel fotoğraflarıyla birlikte yılbaşı kartlarında paylaşıyor.

2. YILBAŞI TRENİ



Kraliçe II Elizabeth ve Edinburgh Dükü Philip her yıl yılbaşından bir hafta önce Londra'dan Sandringham'a gitmeyi tercih ederlerdi. Hatta Kraliçe II Elizabeth bu yolculuğu lüks kraliyet treni yerine King's Cross'tan normal bir King's Lynn treniyle yapardı. Ancak pandemi nedeniyle Kraliçe II Elizabeth ve Edinburgh Dükü Philip yeni yıla Windsor Kalesi’nde girecekleri için yılbaşı treni geleneğini gerçekleştiremeyecekler.

3. YILBAŞI AKŞAMI YEMEĞİ



İngiliz Kraliyet Ailesi’nin üyeleri birbirlerine hediyelerini verdikten ve yılbaşı ağaçlarını süsledikten sonra, “dress code”u siyah kravat ve gece elbisesinin olduğu bir yılbaşı yemeği daveti verirler. Mum ışığının eşlik ettiği yılbaşı yemeğinin menüsü genellik Fransızca yazılır.

4. KRALİÇE II ELİZABETH’İN YILBAŞI KIYAFETLERİ



Kraliçe II. Elizabeth'in Kişisel Asistanı ve Kıdemli Kıyafetçisi Angela Kelly, kraliçenin yılbaşı gününde birden fazla kıyafet giydiğini, bu rakamın beş ile yedi arasında değiştiğini söylüyor. Hatta Kraliçe II Elizabeth’in konuklarla kıyafet konusunda benzerlik yaşamaması için Angela Kelly, “Dressers’ Corridor”a el yazısıyla yazılmış bir uyarı koyuyor.

5. YILBAŞI MESAJI



Genellikle yeni yıla girmeden birkaç hafta önce kaydedilen yılbaşı mesajı, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin 1932'de radyoda yeni yıl mesajını yayınlayan ilk hükümdar Kral V.George'dan bu yana değişmeyen gelenekleri arasında yerini alıyor. Kraliçe II Elizabeth’in yılbaşı mesajı her yıl İngiltere’nin 52 eyaletinde, saat öğleden sonra üç civarında BBC, ITV, Sky 1 ve Sky News ve BBC Radio 4 aracılığıyla yayınlanıyor.