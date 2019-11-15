İnek dışkısıyla güzelleşecekler

Hindistan'da bir şirket, ineklerin dışkı ve idrarından kozmetik ürünü üreteceklerini açıkladı. Halkın yoğun talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını duyuran şirket; şampuan, sabun, cilt bakımı gibi yaklaşık 30 çeşit ürünün internetten satılması için, dünyanın en büyük online pazarı Amazon'la anlaşma imzaladı. Yetkililer ürünlerin düşük fiyatlı olacağı ve herkes tarafından satın alınabileceğini belirtti.