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  3. İnek dışkısıyla güzelleşecekler

İnek dışkısıyla güzelleşecekler

İnek dışkısıyla güzelleşecekler

İneklerin dışkı ve idrarından kozmetik üretileceği haberi sevinçle karşılandı. Bunu duyanlar cilt bakımından, sabuna kadar üretim yapılacağı gelişmesine büyük heyecan duydu.

Hindistan'da bir şirket, ineklerin dışkı ve idrarından kozmetik ürünü üreteceklerini açıkladı. Halkın yoğun talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını duyuran şirket; şampuan, sabun, cilt bakımı gibi yaklaşık 30 çeşit ürünün internetten satılması için, dünyanın en büyük online pazarı Amazon'la anlaşma imzaladı. Yetkililer ürünlerin düşük fiyatlı olacağı ve herkes tarafından satın alınabileceğini belirtti.


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