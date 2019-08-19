Rafine şekere doğal alternatif: İncir

İncirin faydaları saymakla bitmiyor. İncir antioksidan ve minareler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Özellikle rafine şeker tüketmekten kaçınan, sağlığına dikkat eden birçok insanın da şeker ihtiyacını sağlıklı yoldan gidermektedir. “İncirin Faydaları Nelerdir?” sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:16
19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:19
Rafine şekere doğal alternatif: İncir

İncir, lezzeti ve tadı sayesinde insanlık tarihi boyunca vazgeçilmez olmuştur. İncirin tadı çok güzel bunun yanında içeriğinde de çok faydalı besin değerleri bulundurmakta. Örneğin; Sodyum, Potasyum ve Magnezyum açısından çok zengindir ve yüksek miktarda C vitamini barındırır. İncir çok az yağ içerir aynı zamanda kalp ve damar dostu olarak bilinmektedir.

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İncirin Kemik Sağlığına Faydaları: İncirin en önemli özelliklerinden bir tanesi kemik ve dolaylı olarak iskelet sağlığına olan faydalarıdır. Bol miktarda kalsiyum ve K vitamini içermesi kemik dokularını güçlendirirken, kemiklerin kırılganlıklarını azaltır. Böylece hem kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır hem de yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarından korur.

İncir Kalp Sağlığını Korur: İncir kalp sağlığını dolaylı olarak korur. Yüksek seviyede potasyum içermesi tansiyonun sağlıklı seviyede kalmasını sağlar. Böylece yüksek tansiyon sonucu kalbi etkileyecek olumsuzluklardan korur.

İncir Vücudu Temizler: Gerek taze incir gerekse kuru incir doğal bir antibiyotik görevi görür. Antioksidan açısından çok güçlü olan incir, kanın ve bağırsakların temizlenmesini sağladığı gibi ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek göz ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

İncirin Sindirim Sistemine Faydaları:  İncirin sindirim sistemine çok fazla katkıda bulunmasının en önemli sebebi, yukarıda bahsettiğimiz lif bakımından çok zengin olmasıdır. Doyurucu ve tok tutucu özelliğinden dolayı yeme isteğini azaltır. Bunun yanı sıra lifler mideyi kuvvetlendir. Ülser hastalığı için iyi geldiğini söyleyen uzmanlar vardır.

İncirin kabızlığa Faydaları: Genel anlamda sindirim siteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına çok ciddi katkıda bulunan incir, özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar içinde çok önemli bir şifa kaynağıdır. Kabızlığın en büyük nedenlerinden birisi, kilo veya hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sistemi bozukluklarıdır. Özellikle bağırsakların iyi çalışmaması kabızlığa neden olur. Sindirim siteminin bütün organları için çok önemli bir besin olan lif incirde çok fazla olduğu için kabızlık sorunlarını çözme noktasında önemli bir tercihtir.

Tansiyona Faydaları: Kalp sağlığına faydaları başlığında incirin yüksek derecede potasyum içerdiğinin altını çizmiştik. Potasyum tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynayan maddedir. Bu yüzden günlük incir tüketimi tansiyonu dengeler ve yüksek tansiyon kaynaklı hastalıklardan korur.

Cilt Hastalıklarına Karşı Etkilidir:  İncirin antioksidan özelliği aynı zamanda cilt bakımı ve sağlığı için mükemmel tecrübeler sunmaktadır. Taze incir püre şeklinde yüze 20 dakika uygulandığında cildi besler ve temizler. Özellikle akne sorunlarını giderme noktasında çok etkilidir. Ayrıca cildin yaşlanmasını önler.

Ağrıları Azaltır: Özellikle kış aylarında soğuk algınlığından ve buna bağlı olarak meydana gelen salgın hastalıklardan kaynaklanan boğaz ağrılarına kadar etkilidir. Bir kuru inciri bir bardak ılık su ve bir kaşık balla karıştırarak tükettiğinizde boğaz ağrılarını büyük ölçüde gidermiş olduğunuzu görürsünüz.

İncirin Saçlara Faydaları: İncirin içerdiği birçok madde şampuan sektöründe kullanılmaktadır. İçerdiği zengin C vitamini saçların köklerini güçlendirirken kafa derisinin sağlığını da korur. Aynı şekilde zengin bir magnezyum içerdiği için saçlara doğal bir görünüm kazandırmada etkili olur.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

İncir kurutulabilir bir meyve çeşididir böylece diyet yapanların ara öğün tercihlerinde yanlarında taşımalarına kolaylıktır. Yılın bütün aylarında tüketilme imkânı sağlamaktadır. Belki de bu yüzden dünyanın en fazla tüketilen besin türlerinden birisidir. Hazmının kolay olması ve hoş tadının yanında kuru incirin de sağlık açısından birçok faydası vardır.

  • İçerdiği zengin liflerden dolayı sindirim sistemine çok faydalıdır. 3 adet kuru incir tüketimi vücudun lif ihtiyacının %20’sini karşılar.
  • Zayıflamaya yardımcı olur. Kuru incirin kalorisi çok düşüktür. Bu yüzden kilo aldırmaz.
  • Hipertansiyonu önler. Vücudun sodyum seviyesini dengeler.
  • Çok iyi bir antioksidan olan kuru incir, metabolizmanın güçlenmesini sağlar ve olası hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
  • Kalp sağlığını korur. Damarlarda oluşan ve kalp sağlığını tehdit eden serbest radikallere karşı etkilidir.
  • Kanseri önleyici özelliği vardır. Antioksidan bakımından zengin olan kuru incir. Kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur. Kanserli hücrelerin yayılma hızını düşürür.
  • Kuru incir demir açısından çok zengin bir şifa kaynağıdır. Bir kuru incir tüketimi günlük demir ihtiyacınızın %2’sini karşılar.

 

ilgili yazılar
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Dengue virüsünden nasıl korunulur?
Dengue virüsünden nasıl korunulur?
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
Diyabet hastaları için şifa kaynağı: Çıra suyu
Diyabet hastaları için şifa kaynağı: Çıra suyu
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
En Yeniler
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz...
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz...
10 maddeyle sinüzit belirtileri
10 maddeyle sinüzit belirtileri
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
Zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor: Sıtma
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin