Rafine şekere doğal alternatif: İncir

İncir, lezzeti ve tadı sayesinde insanlık tarihi boyunca vazgeçilmez olmuştur. İncirin tadı çok güzel bunun yanında içeriğinde de çok faydalı besin değerleri bulundurmakta. Örneğin; Sodyum, Potasyum ve Magnezyum açısından çok zengindir ve yüksek miktarda C vitamini barındırır. İncir çok az yağ içerir aynı zamanda kalp ve damar dostu olarak bilinmektedir.

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İncirin Kemik Sağlığına Faydaları: İncirin en önemli özelliklerinden bir tanesi kemik ve dolaylı olarak iskelet sağlığına olan faydalarıdır. Bol miktarda kalsiyum ve K vitamini içermesi kemik dokularını güçlendirirken, kemiklerin kırılganlıklarını azaltır. Böylece hem kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır hem de yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarından korur.

İncir Kalp Sağlığını Korur: İncir kalp sağlığını dolaylı olarak korur. Yüksek seviyede potasyum içermesi tansiyonun sağlıklı seviyede kalmasını sağlar. Böylece yüksek tansiyon sonucu kalbi etkileyecek olumsuzluklardan korur.

İncir Vücudu Temizler: Gerek taze incir gerekse kuru incir doğal bir antibiyotik görevi görür. Antioksidan açısından çok güçlü olan incir, kanın ve bağırsakların temizlenmesini sağladığı gibi ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek göz ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

İncirin Sindirim Sistemine Faydaları: İncirin sindirim sistemine çok fazla katkıda bulunmasının en önemli sebebi, yukarıda bahsettiğimiz lif bakımından çok zengin olmasıdır. Doyurucu ve tok tutucu özelliğinden dolayı yeme isteğini azaltır. Bunun yanı sıra lifler mideyi kuvvetlendir. Ülser hastalığı için iyi geldiğini söyleyen uzmanlar vardır.

İncirin kabızlığa Faydaları: Genel anlamda sindirim siteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına çok ciddi katkıda bulunan incir, özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar içinde çok önemli bir şifa kaynağıdır. Kabızlığın en büyük nedenlerinden birisi, kilo veya hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sistemi bozukluklarıdır. Özellikle bağırsakların iyi çalışmaması kabızlığa neden olur. Sindirim siteminin bütün organları için çok önemli bir besin olan lif incirde çok fazla olduğu için kabızlık sorunlarını çözme noktasında önemli bir tercihtir.

Tansiyona Faydaları: Kalp sağlığına faydaları başlığında incirin yüksek derecede potasyum içerdiğinin altını çizmiştik. Potasyum tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynayan maddedir. Bu yüzden günlük incir tüketimi tansiyonu dengeler ve yüksek tansiyon kaynaklı hastalıklardan korur.

Cilt Hastalıklarına Karşı Etkilidir: İncirin antioksidan özelliği aynı zamanda cilt bakımı ve sağlığı için mükemmel tecrübeler sunmaktadır. Taze incir püre şeklinde yüze 20 dakika uygulandığında cildi besler ve temizler. Özellikle akne sorunlarını giderme noktasında çok etkilidir. Ayrıca cildin yaşlanmasını önler.

Ağrıları Azaltır: Özellikle kış aylarında soğuk algınlığından ve buna bağlı olarak meydana gelen salgın hastalıklardan kaynaklanan boğaz ağrılarına kadar etkilidir. Bir kuru inciri bir bardak ılık su ve bir kaşık balla karıştırarak tükettiğinizde boğaz ağrılarını büyük ölçüde gidermiş olduğunuzu görürsünüz.

İncirin Saçlara Faydaları: İncirin içerdiği birçok madde şampuan sektöründe kullanılmaktadır. İçerdiği zengin C vitamini saçların köklerini güçlendirirken kafa derisinin sağlığını da korur. Aynı şekilde zengin bir magnezyum içerdiği için saçlara doğal bir görünüm kazandırmada etkili olur.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

İncir kurutulabilir bir meyve çeşididir böylece diyet yapanların ara öğün tercihlerinde yanlarında taşımalarına kolaylıktır. Yılın bütün aylarında tüketilme imkânı sağlamaktadır. Belki de bu yüzden dünyanın en fazla tüketilen besin türlerinden birisidir. Hazmının kolay olması ve hoş tadının yanında kuru incirin de sağlık açısından birçok faydası vardır.