1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!

İncir tüketimi yaz dönemlerinde git gide artıyor. İncirin insan sağlığı için oldukça fazla yararı bulunuyor. İncir tüketen insanlar günlük meyve ihtiyacını başlı başına karşılamış sayılıyor. İnciri seven ve tüketenler incirin yararlarını detaylıca öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında incir ile ilgili en faydalı bilgileri bulabilirsiniz.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:32
24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:32
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!

Yoğun tatlı tadında, bol lifli taze incir, en sağlıklı meyvelerden bir tanesi. 

Yaz bitene kadar her gün taze  incir yemelisiniz. Tabi miktarına dikkat etmek şartıyla. 

Her 1 adet orta boy inciri; 1 porsiyon meyve olarak hesaplamalısınız.  

Özellikle diyabet (şeker hastalığı) hastaları için incirin porsiyon miktarı çok önemli. Aynı anda 1 porsiyon incirden fazla yememeli ve tok karnına yemeli. Ara öğün olarak incir tüketecek olursa; yanında kuruyemişlerden fındık, badem, ceviz veya süt, yoğurt, ayran olmalı. Böylece kan şekerinin dengesini bozmamış olur. 

Aşırı miktarda incir tüketmek  böbrek hastalığı olanlar için risk oluşturur. İçeriğinde bulunan oksalat maddesinden dolayı böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir.

OLGUN İNCİR TERCİH EDİN 

Favorimiz olgun incir, çünkü daha lezzetli ve daha faydalı.  İncir olgunlaştıkça şeker tadıyla birlikte antioksidan yoğunluğu da artar. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin güçlü olması sağlığımızı korumak ve geliştirmek için çok önemli. 

KAN BASINCINI DENGELER

Koyu renk incirin antioksidan yoğunluğu daha fazla olur. İncir kalsiyum içeriği yüksek bir meyvedir. Kalsiyum kemik sağlığı için çok önemli. Özellikle çocukların büyüme ve gelişmesine destek sağlar. Yeterli kalsiyum almak; ödem ve yüksek tansiyon gibi sağlık problemleriyle de başa çıkmamızı kolaylaştırır. İncir ayrıca kan basıncını dengeleyen önemli minerallerden biri olan potasyum yönünden de zengindir. 

İncir içeriğindeki bileşenler sayesinde kanserli hücre oluşumunu önlemeye yardımcıdır. İncirin mide ve kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı, antikanserojen etki gösterdiği bir çok çalışmada ortaya çıkmıştır. 

İncir içeriğindeki pektin sayesinde bağırsaklardan toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında pozitif etki sağlar. Her gün 1 porsiyon incir tüketmek sindirim sisteminin çalışmasını hızlandırır, kabızlığın oluşmasını engeller ve kabızlığı tedavi edici etki gösterir. İncir cildimizin daha sağlıklı ve güzel olmasında da etkilidir. Yapısında bulunan B vitaminleri cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olurken enerji metabolizmasında hızlandırıcı etki gösterir. 

Nil ŞAHİN GÜRHAN

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