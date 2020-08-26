İncir nasıl kurutulur? İnciri kurutmanın püf noktaları

İncir, Aydın’ın başlıca ihraç ürünleri arasında yer alıyor. İnciri tüketmek, doğru bir şekilde kurutmak ve muhafaza etmek büyük bir öneme sahip. Uzmanlar, incirde, aflatoksin oluşumunun önlenebilmesi için hasat sonrası kurutma işlemine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan inciri kurutmak için bilgi sahibi olmak gerekiyor. İşte uzmanından "İncir nasıl kurutulur?" sorusunun cevabı ve inciri kurutma yöntemleri...

İncirde kurutma zemini ve kurutma süresinin aflatoksin oluşumu yönünden çok önem taşımakta olduğuna işaret eden Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, şu bilgileri verdi:

“Kurutmada ayaklı kerevetler tercih edilmelidir. Kesinlikle toprak zeminler kullanılmamalıdır. Kerevetlerin üzeri, inciri çiğden, yağıştan korumak ve akşamları incir kelebeğinin yumurta bırakmasını önlemek amacıyla hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde naylon gibi materyal ile örtülmelidir. Ayrıca son yıllarda incir kurutulurken ayaklı kerevetlerle alçak tünelde kurutma ve güneş kollektörlü sistemde kurutma olmak üzere farklı kurutma şekilleri de uygulanmaktadır. Bu çeşit kurutma yöntemleriyle güneş enerjisinden azami yararlanmak suretiyle daha kısa sürede zararlılardan arındırılmış hijyenik ürün elde etmek mümkün olmakta böylece aflatoksin oranı da azalmaktadır.”

"YETERİNCE KURUMAMIŞ İNCİR SERGİDEN ALINMALI"

Ağaçtan yere düşen olgunlaşmış buruk incirlerin nem içeriğinin yaklaşık yüzde 30-50 civarında olduğunu açıklayan Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, yenmeye hazır kuru incirin içerdiği nem oranının ise yüzde 20-22 civarında olmasının uygun görüldüğünü belirtti. Bu yüzden buruk incirlerin kerevetler üzerinde ve güneş ışığı altında havanın güneşli olma durumuna göre 3-5 gün bekletilmesi gerektiğini ifade eden Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, “Yeterince kurumamış incirler sergiden alınmamalı, sergiden alma tercihen sabah çiğ kalktıktan sonraki sabah erken henüz incirler fazla ısınmadan yapılmalıdır. Bu sürenin uzatılması durumunda da kuru incirler aşırı derecede kurur ve sertleşir. Bu da istenmeyen bir durumdur.” diye konuştu.

SERGİDEKİ İNCİRLER GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA AYIKLANMALI



Üreticilere kuru incir ayıklama işlemlerinin güneş ışığının olmadığı akşam saatlerinde yapması uyarısında bulunan Koç, şunları söyledi: