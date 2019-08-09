İncelen saçları kalınlaştırmanın 6 püf noktası

İNCE SAÇLI KİŞİLER, SAÇLARINI BELİRLİ ARALIKLARDA YIKAMALI

İnce saçlara sahip olanların yapması gerekenlerin başında saçları düzenli aralıklarla yıkamak gelir. Çünkü saçlar çabuk yağlanır. Yağlanma da saçları hem görüntü hem de sağlık açısından olumsuz etkiler. Bu yüzden saçlar mutlaka belirli periyotlarla yıkanmalıdır. Bu periyotların belirlenmesi kişiden kişiye değişebilir. Saçlarınız normalden daha çabuk yağlanıyorsa daha sık aralıkla yıkamanız gerekir. Ayrıca ince saçlara özel şampuanlar kullanmak da saçlar için büyük önem taşımaktadır.

İNCE SAÇLI KİŞİLER, SAÇLARINI SIK SIK TARAMALI

İnce saçlı kişiler için saçların temiz olması çok önemlidir. Saçlar tarananınca sadece daha iyi bir şekil almazlar. Aynı şekilde temizlenirler. Taramak da en az yıkamak kadar temizlik için önemli bir aşamadır.

İNCE SAÇLI KİŞİLER, SAÇLARINI NEMLENDİRMELİ

İnce saçlar mutlaka haftada iki üç kez nemlendirilmelidir. Bu bir nevi saçlara nefes aldırmadır. Saçları nemlendirmesi için zeytinyağı kullanılabilir. Zeytinyağı ılık hale getirildikten sonra uygulanmalıdır. Haftada iki üç kez yaklaşık bir saat kadar uygulandığında etkisini gösterecektir.

İNCE SAÇLI KİŞİLER, SAÇLARINI BELİRLİ PERİYOTLARDA KESTİRMELİ

Saçların kesilmesi bazılarımız için zor bir durumdur. Ama emin olun ki belirli aralıklarla saçları kestirmek ince saçlar için çok sağlıklıdır. Saçların kırıklarını aldırmak saçlara çok iyi gelecektir. Çünkü o kırık saçlar gereksiz yere enerji, vitamin ve mineral tüketir.

İNCE SAÇLI KİŞİLER, SAÇLARINA MASAJ YAPTIRMALI

Masaja vücudunuzun olduğu kadar saçlarınızın da ihtiyacı vardır. İnce saçlara masaj yaptırmak saçlarınızı ve saç köklerinizi güçlendirir. Ayrıca masaj sayesinde saçlarınızı canlandırmış olursunuz ve onları harekete geçirirsiniz.

İNCE SAÇLILAR, SAÇLARINA SARIMSAK MASKESİ UYGULAMALI

İnce saçlar için sarımsak en büyük şifadır. Her ne kadar kötü kokusundan dolayı pek tercih edilmese de en etkili yöntemlerden biri de sarımsak maskesidir. Birkaç diş sarımsağı ezip saçların nemlenmesi için uygulayacağınız karışıma biraz da zeytinyağı ilave ederseniz saçlarınızdaki değişimden memnun kalacaksınız. Saçlarınıza ve özellikle de saç köklerine masaj yaparak uygulamanız tavsiye edilir.

İNCE SAÇLARINIZI KALIN GÖSTERMEK İÇİN YÖNTEMLER

İnce saçlarınızı birkaç ufak numara ile kalın göstermek ve daha hoş bir görüntü elde etmek sanıldığından daha da kolay. Üstelik bir sürü de yöntemi var. Mesela saçlarınızı krepe yaparak kabartmanız saçlarınızda bir nevi kamuflaj etkisi yaratacaktır. Saçlarınızı kestirirken ince saçlılara özel kesimler yaptırmak da mümkün. Saçlarınızdaki kusurların kapanması için işe yarar birçok çözüm ile karşılaşacaksınız. Perma gibi yöntemler de işinize yarayacaktır. Saç spreyleri de saçlarınızdaki kusurların birçoğunu kapatabilir. Diğer bir etkili yöntem de bebek pudrasıdır. Bebek pudrası sürmek ince saçlarınızı kalınlaşmış gibi gösterecektir. Saçları daha kontrast renklere boyatmak da diğer alternatifler arasında. Ayrıca bu konu ile ilgili birçok güzellik uzmanı çeşitli kremler önermektedir. Ve birçoğu da elde kolaylıkla yapılabilir. Bu el yapımı saç kremleri de saçlarınız için gayet kullanışlı olacaktır.