İnce bağırsak kanserinden korunmanın yolları nedir?

İnce bağırsak kanseri belirtileri ve tedavisini sizler için araştırdık. İnce bağırsak kanserinde risk faktörlerinden bazıları; çölyak hastalığı, ileri yaş, chrohn hastalığı, erkek cinsiyeti, kolon kanseri öyküsüdür. En sık görülen belirtiler ise; karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, bulantı ve kusmadır. Kanser geçmişi olan bireylerde daha sık görülebilir bu sebeple düzenli muayenelere gidilmesi önerilir. İnce bağırsak kanseri belirtiler ve tedavisi haberimizde…

09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
09 Ağustos 2019 Cuma 13:55
İnce bağırsak kanserinden korunmanın yolları nedir"

İnce bağırsak kanseri için her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren ince bağırsak kanseri tedavileri; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir. Sizler için araştırdığımız ince bağırsak kanseri belirtileri ve tedavisi haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE İNCE BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

İnce Bağırsak Kanserlerinde bilinen risk faktörleri şunlardır;

  • İleri yaş ve erkek cinsiyet
  • Çölyak Hastalığı
  • Kolon(kalın bağırsak) kanseri öyküsü,
  • Chrohn hastalığı
  • Bazı kalıtsal hastalıklar( Kistik fibrozis, Peutz Jeghers Sendromu, Familyal Adenomatöz Polipozis gibi)

BELİRTİLER

İnce bağırsak kanserlerinde en sık görülen belirtiler şunlardır;

  • Karın ağrısı (sıklıkla ilk belirti mide bölgesinde yani göbek çevresinde ortaya çıkan karın ağrısıdır)
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Kansızlık(anemi)
  • Bulantı, kusma
  • Açıklanamayan kilo kaybı

TANI

  • Kan testleri; Kansızlık bulguları saptanabilir
  • Bağırsakları değerlendirmek için farklı görüntüleme yöntemleri (Baryumlu grafi, bilgisayarlı tomografi, endoskopi gibi )

TEDAVİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ;cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

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