İnce bağırsak kanserinden korunmanın yolları nedir?

İnce bağırsak kanseri için her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren ince bağırsak kanseri tedavileri; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir. Sizler için araştırdığımız ince bağırsak kanseri belirtileri ve tedavisi haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE İNCE BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

İnce Bağırsak Kanserlerinde bilinen risk faktörleri şunlardır;

İleri yaş ve erkek cinsiyet

Çölyak Hastalığı

Kolon(kalın bağırsak) kanseri öyküsü,

Chrohn hastalığı

Bazı kalıtsal hastalıklar( Kistik fibrozis, Peutz Jeghers Sendromu, Familyal Adenomatöz Polipozis gibi)

BELİRTİLER

İnce bağırsak kanserlerinde en sık görülen belirtiler şunlardır;

Karın ağrısı (sıklıkla ilk belirti mide bölgesinde yani göbek çevresinde ortaya çıkan karın ağrısıdır)

Halsizlik, yorgunluk

Kansızlık(anemi)

Bulantı, kusma

Açıklanamayan kilo kaybı

TANI

Kan testleri; Kansızlık bulguları saptanabilir

Bağırsakları değerlendirmek için farklı görüntüleme yöntemleri (Baryumlu grafi, bilgisayarlı tomografi, endoskopi gibi )

TEDAVİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ;cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.