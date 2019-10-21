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İncasiye nasıl yapılır? İşte tarifi

İncasiye nasıl yapılır" İşte tarifi

“İncasiye nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. İncasiye, Mardin ve yöresine ait geleneksel bir yemektir. Mardin yöresinin Osmanlı mutfağına girmiş şifa yemeğidir. Doğunun oldukça geniş ve lezzetli mutfağından bir yemek örneğidir. İncasiye kesinlikle ilk önce Mardinde tadılması gereken aşina olmadığımız bir tattır. Pek tabi İncasiye’yi evde yapmak da mümkündür. Misafirlerinize yapabileceğiniz gibi kendiniz için de yapabilirsiniz.

İncasiye, özenle hazırlanan oldukça özel bir yemektir. Mardinin oldukça eski ve kıymetli bu leziz yemeğinin içinde bulundurduğu kurutulmuş siyah erik hem yemeğe harika bir tat vermekte hem de yemeğin şifasını vermektedir. Osmanlı mutfağında da bu yemeğin bu kadar şifalı görülmesinin sebebi içerisindeki eriktir. Erik içerdiği antioksidanlar sayesinde sigara, çevre kirliliği ve UV radyasyonunun insan vücudu üzerinde yol açtığı hasardan hücreleri korumaya yardımcı oluyor. 

MALZEMELER (4 KİSİLİK)

400 gr. Kuzu eti (kuzu kürek etinden daha lezzetli olur)
10 adet kuru kara erik 
1 adet soğan
2 kaşık sızma zeytinyagi
3 kaşık pekmez
3  bardak sıcak su(önceden kaynatılmış su kullanınız,sakın yemeğe soğuk su katmayın)

YAPILIŞI

Eti kuşbaşı şeklinde kesip kendi suyunda suyunu çekene kadar kavurun.
Et kavrulduktan sonra  soğanı iri doğranmış şekilde üzerine atıp rengi pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.
Üzerine önceden kaynatılmış 3 bardak su koyup altını kısarak tıklama usulü haşlamaya bırakın.
Yaklaşık bir saat sonra et suyunu çekmeden yumuşamaya başlayınca erikleri üzerine koyarak 10 dakika sonra eriklerin yeterince yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin.
Altını kapatmadan  hemen önce 3 kasik pekmez, yarım sıkılmış limon suyu ve arzunuza göre tuzunu ekleyip karıştırıp dinlendirin.

 

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