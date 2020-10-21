İlişkilerin monotonlaştığını gösteren 5 belirti

Uzun evliliklerde veya ilişkilerde monotonluk da kaçınılmaz olabiliyor. Her gün farklılıklara açılan bir beraberliğiniz varken bir anda monoton bir hayata alışmaya çalıştığınızı fark edersiniz. İşte ilişkilerin monotonlaştığını gösteren 5 belirti...



Kabullenme sorunu

İki tarafta artık değiştiremediği şeyleri kabullenmeye başladıysa ilişkide bir şeyleri hareketlendirmenin zamanı gelmiş demektir. Aksi takdirde şikâyet edilen monoton ilişkiden uzaklaşmak mümkün olmaz.

İletişim kuramamak

Her ilişkiyi ayakta tutan en önemli şey iletişimdir. Artık konuşacak bir şey bulamıyorsanız ya da ilgi alanlarınızdan sıkıldıysanız ilişkide monotonluk başlamış olabilir. Hatta bu durum zamanla partnerinizle yollarınızın ayrılmasına bile sebep olabilir.



İlgi azalma sorunu

İki taraftan birinin ilgisi azaldıysa ilişkilerde heyecan da azalır. Bu zamanla başka problemleri de beraberinde getirdiği gibi monotonluğu aşmak için önemli bir nedendir.

Yetersiz hissediyorsanız

İlişkinizi kurtarmak için her şeyi yaptıysanız, artık partnerinize karşı kendinizi yetersiz hissediyorsanız bunu bıkkınlık göstergesi de kabul edebilirsiniz. Sağlıklı ilişkilerde partner desteği önemlidir.

Arkadaş gibi görmeye başlamak

Uzun ilişkilerde arkadaşlık önemlidir. Ancak ilişkiniz aşktan uzaklaşarak, daha arkadaşça bir ilişkiye dönüştüyse bu artık monotonlaştığınızı ve bir şeyleri sıradan görmeye başladığınızı gösterir.