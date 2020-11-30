İlişkileri kurtaran 10 davranış

Birine bağlanmak ve bunu sonlandırırken psikolojiyi alt üst etmemek ruh sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Peki, ilişkileri kurtaran davranışlar nelerdir?



Akşam TV'ye değerlendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya, bir ilişkide nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini anlattı. Yalçınkaya, iyi giden bir ilişkide yapılmaması gereken başlıkları şöyle sıraladı:

* Yalan söylemeyin

* Aldatmayın

* Eski ilişkilerinizle asla kıyas yapmayın

* Onun hakkında olumlu ya da olumsuz bir şeyler anlatmayın.

* Eleştirinin dozunu iyi belirleyin

* Kalıpları aşarak ilişkiyi sürprizlere açık tutun.

* Kendi başınıza vakit geçirdiğiniz bir alanınız olsun.

* Her şeye "Evet" demeyin!

* Gizemli olun

* "Sen" diliyle değil "Biz" diliyle iletişim kurun

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