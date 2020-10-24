İletişime dikkat! 25 Ekim 2020 burç yorumları

25 Ekim 2020 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. Günlük burç yorumları gezegenlerin hareketlerine göre hazırlandı. Ay Kova burcunda ilerlemeye devam edecek. Kova burcunun fedakârlık yapması gereken bir gün olabilir, Yengeç burcu ise hisseli kazanımlarla ilgilenebilir. İşte aşk, iş, sağlık ve para konularında 25 Ekim Pazar burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

25 Ekim Pazar günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Pazar günü seni bekliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Güneş Merkür kavuşumunun etkin olduğu Pazar günü boyunca isteklerini sözlü ve yazılı bir şekilde dile getirmek adına özel bir gündesin. Gün boyunca pozitif enerjiler hâkim olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür bugün Güneş ile kavuşum yapacak. İsteklerini yazılı ve sözlü bir şekilde dile getirmek adına pozitif enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımların ile ilgili konuların öne çıktığı bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay tüm karşıt burcun olan Kova’da ilerliyorken sende ikili ilişkilerinde önemli konuları karşılıklı konuşmak adına uygun bir gündesin.

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