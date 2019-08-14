İleri yaşta hamile kalanların dikkat etmesi gereken 7 tavsiye!

İleri yaşlarda gebelik, normal yaşta gebeliğe göre daha zorlu geçer. Özellikle anne adayının yaşı sebebiyle bağışıklık sisteminin daha güçsüz oluşu, düşük ihtimali oluşu gibi sebeplerden çok dikkat edilmesi gereklidir. Her kadın için anne olmak bir tutku olabilir fakat ileri yaş gebeliği birçok risk içerdiğinden hamile kalmayı çok da geçe bırakmamalısınız. Bu her zaman sizin elinizde olabilen bir durum değil o yüzden ileri yaşta gebelikte nelere dikkat edilmelidir;

HAREKETSİZ KALINMAMALI

İleri yaş gebelikte anne adayı hareketsiz kalmamalı düzenli egzersiz yapmalıdır. Yaş ilerledikçe normal doğum yapma ihtimalide o kadar düşmektedir. O yüzden düzenli egzersiz ve yürüyüş yaparak sağlıklı bir şekilde bebeğinizi dünyaya getirebilirsiniz.

ÇOĞUL GEBELİĞE DİKKAT EDİN

İleri yaş gebelikte en yaygın görünen şey çoğul gebeliktir.Çoğul gebelik aynı adet döneminde birden fazla yumurtanın döllenip embriyo olması durumudur. Bu durumda ikiz, üçüz vb. gibi doğumlar meydana gelmektedir. Ayrıca bu yüzden erken doğum gerçekleşebilir. Gebe kalmadan önce bunları göz önünde bulundurmalısınız.

YOLCULUKTAN UZAK DURULMALI

İleri yaş gebelikte bebeğe çok dikkat edilmelidir. Rahim içi zarı döllenmiş yumurtayı tutmakta zorlandığından basınçtan uzak kalınmalıdır. Bir süre yolculuk yapılmamalı özellikle uçak yolculuklarından uzak durulmalıdır.

İLERİ YAŞ GEBELİKTE TANSİYON

Bu tür gebeliklerde en çok görülen şeylerden biriside tansiyondur. İleri yaş gebelikte yüksek tansiyon bebeğin erken doğmasına ya da düşmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle anne adayı ilaçları çok dikkatli ve bebeğe zarar gelmeyecek şekilde doktor kontrolünde kullanmalıdır.

İLERİ YAŞ GEBELİKTE DİYABET

İlerleyen yaşta ortaya çıkan bir rahatsızlık olan diyabet, ileri yaş gebelikte istenmedik şeyler olmasına sebep olabilir. Birçok sorunu yanında getiren diyabet rahatsızlığına sahip annelerin düşük, ölü doğum gibi şeyler yaşaması olasılıklar arasında. Bu sebeple hamilelik döneminde çok dikkatli olup, dengeli beslenilmelidir.

ZAYIF BEBEK DÜNYAYA GETİRME

İleri yaş gebelikte genellikle 2000-2500 gram ağırlık altında bebekler dünyaya geldiği için bu riski göz önünde bulundurmalı ve bu gibi bir durumla karşılaşmamak için sigara ve kafein tüketimini en aza indirmelisiniz.

PLASENTANIN DURUMU

İleri yaş gebelikte plasenta, rahim ağzı üzerine yerleştiğinden dolayı kanamalar meydana gelebilir ve bu durum bebek için risk oluşturabilir. Doğum öncesi doktorunuz tarafından kan stoğu mutlaka yapılmalıdır.