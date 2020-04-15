İlaç aldıktan sonra greyfurt tüketenler dikkat! Sakın bunu yapmayın...

Tadı ve faydaları ile vazgeçilmez meyveler arasında yer alan Greyfurt ilaç ile birlikte kullanıldığı zaman tamimiyle zararlı bir besine dönüşebiliyor. Özellikle düzenli olarak almanız gereken ilaçlar varsa bu durum daha da vahim bir hal alabilir. C vitamini almak için Greyfurt alıyorsanız ve aynı zamanda kolesterol ilacı kullanıyorsanız haberin devamında yazan bilgileri dikkatlice okumanız gerekiyor.



İLAÇ İÇTİKTEN SONRA GREYFURT TÜKETİRSENİZ NE OLUR?

İlaçlar karaciğerde yapılan bir enzim (CYP450) tarafından normal şartlarda parçalanır. Greyfurt suyu ise bu enzimi parçalar. Bu nedenle bazı ilaçları parçalanamaz ve etkileri artar vücutta birikirler. Sonuçta ilaç zehirlenmelerine yol açabilir. Bu nedenle tansiyon ilaçları, sara tedavisinde kullanılan ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlar, alerji tedavi ilaçları, nezle-grip ilaçları, kalp ilaçları kullananlar dikkatli olmalıdır.

-Antibiyotik alanlarda da benzer zararlı etkiler olabilir. Bu ilaç alımlarından ancak 12 saat sonra greyfurt tüketilmelidir.

Greyfurt suyundaki bergomottin maddesi de ilaçlarla etkileşimi bozar. İlaçların vücutta parçalanması ve temizlenmesini sağlayan sitokrom P450 enzimini greyfurt suyu engeller.