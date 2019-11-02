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  3. İklim değişikliğinde modaya uyum sağlayın! İşte trendler

İklim değişikliğinde modaya uyum sağlayın! İşte trendler

İklim değişikliğinde modaya uyum sağlayın! İşte trendler

Moda hayatın her aşamasında olduğu gibi yelkencilikte de oldukça etkili bir tavır sergilemekte. Bu yaşam stili hobiyi gerçekleştirirken konforlu olmak oldukça önemli. Uzun yıllar içinde sert hava şartlarına ve suya dayanıklı kıyafetler tasarlandı.

Son yıllarda ise bu tasarımlar canlı renkler, konsepte uygun desenler, denizciliğe dair simgelerin işlenmesi ile daha çekici bir hal aldı. Akseusarlar ve ayakkabılar da en az kıyafetler kadar önemli. Bu sezon yelkene çıkacaksanız, göz önünde bulundurmanız için sailing trendlerine dair tavsiyelerime göz atın derim.

Bayrak, pusula, çapa, harita gibi simgelerin retro baskıları çok ön planda

Marin renkler; beyaz, mavi ve kırmızı vazgeçilmez fakat turuncu, pembe ve yeşil neon renkli ürünler çok karşımıza çıkacak.Oversize yani bol kesimli sweatshirt’leri güneşli günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.Kruvaze düğmeli rüzgârlıklar hem şık hem çok koruyucu Kadınlar için uzun balıkçı botların, renkli modellerini çok seveceksiniz.Yelkenli yaparken su geçirmez, boğaz ve kol bantlı montlar en ideali.

İri işlemeli trikoları erkek modellerinde daha çok göreceğiz.

THE BODRUM CUP 2019

22 Ekim’de Bodrum’dan başlayıp 26 Ekim’de Yalıkavak’ta biten yarışlar, unutulmaz anlara ve deneyimlere sahne oldu.

Bu sene 31’inci yılını kutlayan The Bodrum Cup, 120’den fazla yelkenlinin, dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturmasına tanık olduk. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle doğayı korumanın önemi ve insan ile doğa birlikteliğinin gücü vurgulandı.

American Hospital The Bodrum Cup’ın genel birincisi bu sene HIZIR 1 oldu. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “31 yıl önce büyük bir tutkunun eseri olarak 18 teknenin yarışıyla başlamıştı. Bugünse 180 yat, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yarışçı ve her nesilden binlerce katılımcıyı buluşturan bir deniz festivaliyiz. The Bodrum Cup’ı Avrupa’nın en büyük deniz festivali yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ÜMİT TEMURÇİN

 

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