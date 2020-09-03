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  3. İkizler burcuna aşk itirafı, Boğa burcuna aşk nefreti! 4 Eylül 2020 burç yorumları
03 Eylül 2020 Perşembe 17:44 | Son Güncelleme:

İkizler burcuna aşk itirafı, Boğa burcuna aşk nefreti! 4 Eylül 2020 burç yorumları

İkizler burcuna aşk itirafı, Boğa burcuna aşk nefreti! 4 Eylül 2020 burç yorumları
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA - Astrolog Ceylin Çelebi

4 Eylül burç 2020 burç yorumları aşk hayatına dikkat çekiyor. Peki, hangi burçların aşk hayatında değişiklikler olacak? Cuma günü Akrep burcu sevdiğiyle ilgili birtakım anlaşmazlıklar yaşarken, İkizler burcunu ansızın gelen bir aşk itirafı şaşırtabilir. Burçların aşk hayatı ile ilgili yorumlar haberimizde.

Burçlar aşk ve sağlık konularında ne diyor? Cuma günü burçları neler bekliyor? 4 Eylül Cuma günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor. Venüs'ün Mars ile zorlayıcı açısının etkin olacağı bugün duygusal ilişkilerde aşk ve nefret temaları öne çıkıyor. Özellikle Boğa burcu bu durumdan etkilenecek. 4 Eylül Cuma günü Yengeç burcunu kariyer konularında kafa karışıklığı yaşayabilir, Akrep burcunu sağlıkla ilgili konular bekliyor. Peki, günlük burç yorumlarında aşk hayatında ne gibi değişikliklikler olacak? İşte iş hayatından ilişkilere kadar hislerinize tercüman olan 4 Eylül 2020 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 4 Eylül Cuma günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların önem kazanırken aşk ilişkilerinde zorlanabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Venüs'ün Mars ile zorlayıcı açısının etkin olacağı bugün duygusal ilişkilerinde aşk ve nefret temalarını birlikte yaşıyor olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde arkadaşlarınla olan ilişkilerinde zorlanacak olabilirsin. Senden hoşlanan birinin itirafı seni şaşırtabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Kariyerin ile ilgili konular günün büyük bir bölümünde kafanı kurcalıyor. Akşam saatlerinde yakınlarına etkileyici bir konuşma yapabilirsin. 

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4 Eylül Cuma günlük burç yorumları ne ifade ediyor?
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