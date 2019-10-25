İkizler burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi ikizler burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi İkizler burcu yorumlarını ve Kova, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Terazi burcunda ilerleyen Ay, çocukların ile ilgili birtakım konularda güçlü duygular içerisinde olacağını gösteriyor. Ancak onlarla olan ilişkilerinin bozulmaması adına bunu yansıtmak istemeyebilirsin. İyi bir iletişimin her zaman daha etkili olacağını biliyorsun. Ay Satürn karesinin etkisiyle ödemelerinin yüklerinden bunaldığını hissedebilirsin. Astrolog Ceylin Çelebi

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