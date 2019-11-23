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  3. İkizler burcu yorumları 24 Kasım 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

İkizler burcu yorumları 24 Kasım 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

İkizler burcu yorumları 24 Kasım 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

İkizler burcunda 24 Kasım 2019 Pazar yorumları araştırılıyor. İkizler burcu yorumlarında neler olacağı konuşuluyor. Hayata dair yaşanacak gelişmeler ikizler burcunda yer alıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İkizler burcu 24 Kasım 2019 Pazar merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar günlük burç yorumlarını okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI 24 KASIM 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Gizemli konulara olan merakın bugün tavan yapabilir. Sosyal medyadan tüm eski tanıdıklarını araştırabilirsin. Bugün öğleden sonra fazla tepkisel ve dengesiz davranabilirsin. Özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü duruma karşı aşırı saldırgansın. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Etkisini üç boyunca hissedeceğimiz Mars Uranüs karşıtlığı çalışma şartlarınla ilgili baskıya ani tepkiler vermeni ve içinde bulunduğun çalışma düzenine karşı duracağın ani çıkışlar yapmanı tetikliyor.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


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