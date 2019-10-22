İkizler burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

İkizler burcunun ve yükselen İkizler'in 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında İkizler burcu ve yükselen İkizler'in 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Kardeşlerin ve yakın çevrenden kişilerle sıcak ve sevecen ilişkiler içerisindesin. Bugün bu tavırların bir süredir kavgaların eksik olmadığı aşk ilişkine de yansıyacak. Aradaki buzların nasıl eridiğine sen bile şaşıracaksın. Bir süredir konuşmayı ertelediğin bir konu varsa aklında bugün cesaretin yerindeyken tam zamanı. Öğle arası ya da öğle vakitleri bu iş için çok uygun.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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