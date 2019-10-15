İkizler burcu yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

İkizler burcu 16 Ekim 2019 Çarşamba merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar günlük burç yorumlarını okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün işinizle ilgili olumsuzlukları bir kenara bırakın. Güne pozitif başlamak birçok gözden kaçırdığınız mutlulukları görmenizi sağlayabilir. Hayatın size bakmasını istediğiniz gibi siz de hayata bakın. Kazançlı çıkacaksınız. Aşk hayatınızda ise bazı şeyler eskiden güzel gelmese de şimdilerde sizi çokça hoşnut ediyor. Kendinizi çok yönlü geliştirme çabalarınız sizi de partnerinizi de motive ediyor. Bazı engelleri kaldırırsanız hayatınızı daha kolay yaşayacaksınız.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.