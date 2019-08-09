İkizler burcu kadını zor mudur?

İkizler burcu kadınları genellikle kararsız, çok kişilikli ve iki yüzlü olarak bilinirler fakat iyi yönleri pek bilinmez. Bu insanlar hayat enerjileri hiç düşmeyen, rutin yaşam tarzlarına hep yenilik katan, baştan sona anı değişimler yapabilen pozitif insanlardır. Bir ikizler burcu kadını ile kurulacak ilişki heyecanını uzun süre kaybetmeyecektir. İkizler burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

İKİZLER BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

İkizler kadını, birbirinden farklı kişilik özellikleri gösterebilir. Hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sürekli hareket halindedir. Devamlı yeni konulara ilgi duyar. Çok sayıda arkadaşı ve geniş bir çevreleri olmasına gayret ederler. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Devamlı sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacak insanları çevrelerine toplarlar. Bulundukları ortama kolaylıkla uyum sağlarlar.

İkizler burcunda doğan kadınlar, bu burcun erkekleri gibi çok yönlüdürler. Çok fazla okuyup araştırdıkları için, her konuda fikir yürütebilecek bilgi ve kültür birikimine sahip olurlar. Her zaman yeni bir şey öğrenmeye açık tarafları vardır. Merakları hiç bitmez. Hırslıdırlar, kıvrak zekaları sayesinde karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirirler. İkizler erkeğine göre daha azimli bir yapıları vardır. Etkileyici bir şekilde konuşabildikleri ve insanlara nasıl davranacaklarını bildikleri için, kilit kişilerle iyi ilişki kurarlar. Bu da seçtikleri meslekte hızlı ilerlemelerini sağlar.

İKİZLER BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Cazibeli olan ikizler kadını, zekası, tatlı sözleri, zarif tavırları, yaşam sevici ve nerede nasıl davranacağını bilmesi sayesinde, en ulaşılmaz sanılan erkekleri bile kendisine bağlayabilir, peşinden koşturabilir. Ayrıca bu burcun kadınları, çift kısmetlidir. İlk ilişkileri olumsuz sonuçlansa bile yeni bir eş bulmakta gecikmezler. Onunla birlikte olan erkek, onun ani ruh değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Çünkü onlar, kendisini değiştirmeye çalışanlardan ya da eleştirenlerden hoşlanmazlar. Hele hele azarlanmaktan nefret ederler. Yumuşaklık ve anlayıştan çok hoşlanırlar.

Yeni şeyler öğrenmekten hoşlandıkları için, yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımak için devamlı yolculuk ederler. Yalnız bu gezilerin kısa süreli olanını tercih ederler.