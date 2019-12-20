Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9217
  • 6,5749
  • 281.733
  • 111044
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. İkizler burcu günlük burç yorumları! 21 Aralık 2019 Cumartesi

İkizler burcu günlük burç yorumları! 21 Aralık 2019 Cumartesi

İkizler burcu günlük burç yorumları! 21 Aralık 2019 Cumartesi

İkizler burcunda 21 Aralık 2019 Cumartesi yorumları araştırılıyor. İkizler burcu yorumlarında neler olacağı konuşuluyor. Hayata dair yaşanacak gelişmeler ikizler burcunda yer alıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İkizler burcu 21 Aralık 2019 Cumartesi yorumları merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar günlük burç yorumlarını okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI 21 ARALIK 2019 CUMARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Ay bugün burç değiştirdiğinden ötürü dengesiz ve değişken enerjiler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında yalnız kalmanda ve rahatlatıcı faaliyetlerde bulunmanda fayda var. Akşam saatlerinde ise sağlığına dikkat etmelisin. Ruh halinin çabuk değişmesi seni yıpratabilir.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!
RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
<p>Kadıköy´de yerde drone gören bir karga cihazın yanına yaklaştı. Meraklı karga drone´u uzun süre i

Karganın Drone Merakı Gülümsetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? İşte tam liste

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri dudak uçuklattı