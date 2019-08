İkizler burcu erkeği çift karakterli midir?

İkizler burcu erkeği, meraklı ve araştırmacı kişiliklere sahiplerdir. Aslında bunun çoğu kez fikirlerinin değişmesinin bir sebebi olduğunu da söyleyebiliriz. İkizler burcu erkeğinin şık giyinmekten ziyade marka takıntısı vardır ve modayı da yakından takip ederler. İkizler burcu erkekleri bir çok konuya hakimdir. Bunun için de bir ikizler burcu erkeği ile birlikteyseniz her an şaşırmaya hazır olmalısınız. İkizler burcu erkeği ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ

İKİZLER BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

İkizler kişiliği her işe yatkın çift karakterli bir kişiliktir. Çabuk düşünürler, çabuk hareket ederler. Bir an neşeli bir an mutlu olabilirler ve başkaları onları anlamakta zorluk çeker. Bu burcu kapsayan özellik iletişime öncülük yanında akıl ve zeka ile değişim sayılabilir. İletişimden anlaşılan konuşmak ve öğrenmek sanatıdır.

Akıl ve zeka özellikleri arasında yargı gücü, mantık ve entelektüellik, gerçekleri kavramak ve idrak zenginliği sayılabilir. Değişim özelliğinde de çabucak eyleme geçebilmek, yeni fikirlere ve oluşumlara yatkınlık, esneklik, seyahat meyli, ileri gitmek hırsı ve elinden iş gelmek yeteneği anlaşılabilir.

İkizlerin mizacı söyledikleri anlaşılan ve eleştirilmekten yılmayan kişilikte yetenekli ve nazik yaradılışlıdır. Fakat bazen bu yoğun özellikler aşırı bir görünüm gösterebilir. İkizler kişiliği gevezelik , çekingenlik, kararsızlık, kurnazlık ve hilebazlık, bencillik ve vefasızlık karşısında korunmayı becerebilmelidir. Burçta güneş çok iyi konumdadır. Kişinin çevresine yardımı konusunda ilerici bir dikkat verir. Fakat bunu akrabalarından çok arkadaşları kullanır.

İkizler genelde ilgi odağıdır ve yanında kendini çok iyi hisseden, entelektüel insanlarla dostluk kurar. İki ya da üç şeyi bir arada yapmak ona zor gelmez. Kişilikleri ve yaşam tarzları onların tek ifadesidir ama aynı zamanda cazibeli, liderlik yeteneğine sahip, neşeli, gayretlerini endişeli ve sorunlu olduklarında bile kaybetmeyen iyimser insanlardır. Keskin zekası ve akıllı düşüncelerine rağmen aslında iflah olmaz bir romantik, idealist ve hayalcidirler. Fantezileriniz sizi en büyük spekülasyonlara bile inandırır.

İkizler kolay kolay bir öğüdü, haklı bir hükmü veya iyi bir teklifi kabul edemez. Büyük bir beceriyle hareketini mazur gösterir ve böylece her tartışmayı söndürür. Çift yönlü kişiliği onu tekrar çok yönlü ilgi ve isteklerin heyecanlı dünyasına yönlendirecektir. Gerçek olmayan aşklara duyduğunuz tepki yüzünden duygusuz ve soğuk görünebilirsiniz. Şaşkınlıkların etkisinden hemen kurtulursunuz. Mantıklı bir durumun ispatını hemen kabullenmediğiniz ve bu durum üzerinde uzun süre durmadığınız için sizi seven insanları hayal kırıklığına uğratabilirsiniz.

İKİZLER BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

İkizler burcu erkeği zeki, nazik, güzel ve etkili konuşan ve cazibeli yapısıyla dikkat çeker. Pratiktir ve sorunlar karşısında kolayca çözüm üretebilen bir yapısı vardır.

İkizler burcu erkeği değişkendir ve bazen onu anlamak zor olabilir. Çocuksu tavırlarıyla sürekli ilgi bekleyen bir yapısı vardır. Aklına koyduğunu mutlaka yapmak ister. Diğer taraftan özgürlüğüne düşkün olan ikizler erkeği kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmaz. Kendi işini yapmaktan daima keyif alır.

İkizler erkeği çift kısmetlidir. İnsanlarla kolay diyalog kurabilen ve sözünü dinleten bir yapısı vardır. Karşı cins tarafından hemen fark edilir. İşle ilgili konularda yeni fikirler ve yeni projeler üretmekten çok keyif alır. Maddi konularda da değişkendir. Bazen çok bonkör, bazen de çok cimri olabilir. Fakat idare konusunda oldukça zayıftır. Bir konuda derinleşememek gibi bir problemleri vardır.

İkizler erkeği savurganlığı sever ve para konularında fazla başarılı değildir. Duygusal anlamda fazla hassas değildir ve olabildiğince işin mantıklı tarafından bakmayı sever.

İkizler erkeği çok disiplinli bir ev hayatından hoşlanmaz, fakat çok severse evlenip bu evliliği devam ettirmek için çaba harcayabilir.